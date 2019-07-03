Неожиданные результаты праймериз демократов. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Встреча Путин-Трамп. Неделя президента США. Запрет на «гендерные стереотипы» в рекламе. Об этом и многом другом Александр Малькевич расскажет в новом выпуске «Слова на свободе».

RT и Sputnik — «агенты влияния России» в стране

— Кто бы мог подумать. Контрразведка Германии опубликовала доклад, определила агентов влиянии России: телеканал RT и агентство Sputnik. Якобы они «маскируются под независимые СМИ» и продвигают «позицию Кремля» среди местных жителей. По большому счету, мы имеем дело с большой спланированной кампанией. Мы помним, как за несколько месяцев до этого Союз журналистов Германии выступал с открытым письмом, в котором требовал не выдавать лицензию RT Deutsch. Просто позор: журналисты требовали запретить журналистов!

Трамп на встрече с Путиным сказал: «Like an academy awards. Too stupid»

— Теперь конечно же немного об Америке поговорим. Это такой плавный переход, потому что уровень и компетентность американских журналистов прекрасно в одной фразе выразил Дональдом Трамп, когда встречался с Владимиром Путиным. В начале встречи, когда много камер их щелкали, он сказал: «Like an academy awards. Too stupid». («Как на вручении премии «Оскар». Слишком глупо»). Потому что никого содержательная часть не интересует, только, кто где сидел и как выглядел. А потом эти журналисты пытаются формировать мировые смыслы. Из этой встречи есть два вывода: юмористический и серьезный.

Трамп очень серьезно обдумывает возможность посетить Москву в мае 2020 года для участия в торжествах по случаю юбилея победы в Великой Отечественной войне

— Серьезные — это то, что Трамп всерьез раздумывает над возможностью посетить Москву на 75-летие великой Победы. Свое добро дал и Макрон. Я думаю, что сбор мировых лидеров в этот исторический день — будет очень важно, сильно и правильно. Ну а что касается юмора — моя любимая шутка звучит так: завершилась встреча Путина и Трампа всего полтора часа личной беседы и на президентских выборах в 2020 году в США Трамп пойдет не от партии, а самовыдвиженцем.

Трамп — первый президент США, который смог поехать в Северную Корею

— И продолжая тему выборов, Трамп находится в Японии, занимается мощной политикой и потрясающим самопиаром. И показывает всем, как это нужно делать. Он пишет в Twitter руководителю Северной Кореи, что готов с ним встретиться, тот его читает и тоже готов. Они встречаются. И Трамп стал первым президентом, кому удалось это сделать.

Завершилась первая часть дебатов на праймериз Демократической партии

— В США прошли первые телевизионные дебаты кандидатов. И появилась интрига. Джо Байден вдруг просел, Берни Сандерс просто провалился, и подтянулась Элизабет Уоррен, и практически приблизилась к лидеру, и реально появились шансы у бывшей генеральной прокурорши Калифорнии Камалы Харрис, потому она зажгла на дебатах.

Трамп в паузах между встречами на G20 не теряет время и комментирует прошедшие дебаты кандидатов от Демпартии

— А Трамп, как обычно, зажег в Twitter, написав: «Я нахожусь сейчас в Японии на G-20, где представляю нашу страну с лучшей стороны. Но я слышал, что у Сонного Джо или Сумасшедшего Берни день не задался. Первый — выдохся, а второй сошел с ума — так в чем же дело?». Глумится Трамп над Берни Сандерсом и Джо Байденом.

Трамп: «Почти все страны мира используют США в своих целях»

— Я предлагаю насладиться бизнес подходом Трампа к ведению международных дел. Когда он поехал в Японию, возмутился тем, какой договор о взаимопомощи и о сотрудничестве у Штатов с Японией. И отреагировал реально как бизнесмен. «У нас есть договор с Японией. Если на Японию нападут, то мы будем воевать в Третьей мировой войне. Мы ввяжемся, будем защищать их, ценою наших жизней и нашего богатства. Будем сражаться любой ценой, ведь так? Но если нападут на нас, то Япония вовсе не обязана приходить нам на помощь. Они могут наблюдать за этим нападением по телевизору Sony». На самом деле так и написано в договоре, но Дональд Трамп вносит новые правила международной работы и говорит: «А что вы нам за это сделаете?», и нужно привыкать работать по-новому.

39-й президент США Джимми Картер считает, что глава Белого дома Дональд Трамп пришел к власти нелегитимным способом. Трамп ответил Картеру, объяснившему его победу «помощью России».

— Очень любопытная перепалка завязалась у Трампа с Джимми Картером. Картер — бывший президент США, ему уже 94 года, он приличный и порядочный человек. Он тут выступил зачем-то и сообщил: «Нет сомнений, что русские вмешались в выборы. И я думаю, что если бы не вмешательство, масштабы которого, однако, не определены, было полностью расследовано, стало быть, очевидно, что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году. Он проиграл и был введен в должность, потому что в его интересах вмешались русские». Что ответил ему Трамп? «Он хороший человек, но он был ужасным президентом. Все сейчас понимают, что я выиграл не из-за России или кого-либо, а только из-за самого себя».

Специальный прокурор США Роберт Мюллер 17 июля выступит перед Конгрессом США.

— 17 июля спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит перед Конгрессом и ответит на вопросы законодателей о своем расследовании российского вмешательства в выборы в 2016 году. Ему направили повестку конгрессмены из Демократической партии. Мюллеру предстоит выступить на двух слушаниях — по одному в каждом комитете, а затем их представители встретятся с его командой, которая вела расследование.

На выходных в Нью-Йорке состоялся ежегодный «Марш гордости», который считается старейшим и одним из самых масштабных ЛГБТ-парадов в мире.

— На выходных в Нью-Йорке состоялся в 50-й раз ежегодный «Марш гордости», который считается старейшим и одним из самых масштабным в мире ЛГБТ-парадов. Большинство американцев поддерживают это шествие, участвуют и радуются, но нашлись те, кто готовит ответный удар. 31 августа в Бостоне ожидается парад натуралов.

Официальный регулятор британского рекламного рынка ASA ввел новые правила, которые категорически запрещают «гендерные стереотипы» в рекламе.

— В Британии есть официальный регулятор рекламного рынка. Они на днях ввели новые правила рекламы в Великобритании. Правила категорически запрещают гендерные стереотипы в рекламе, потому что «они наносят вред и задевают чьи-то чувства». Прежде всего, запреты коснутся детской рекламы. Теперь, как говорят нам британские регуляторы, мальчик не может стремиться быть смелым, девочка не должна стремиться быть нежной.

Сенатор от штата Миссури Джош Хоули выступил с законодательной инициативой — крупные интернет-сервисы должны нести ответственность за пользовательский контент.

— На данный момент Facebook, YouTube и другие интернет сервисы не несут ответственности за действия пользователей — это гарантировано законом CDA от 1996 года. Весьма вероятно, что скоро интернет сервисы будут обязаны вести жесткую модерацию пользовательского контента, в противном случае, им придется отвечать перед американскими судами.