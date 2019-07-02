Глава Мурманской области назвал страшной трагедией гибель подводников в Североморске

Мурманск, 2 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал страшной трагедией гибель подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Минобороны РФ сообщило о пожаре во время батиметрических измерений на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске. Аппарат занимался изучением дна в интересах ВМФ РФ на военно-морской базе в Североморске. В трагедии погибли 14 человек.

«14 подводников погибли в российских территориальных водах, расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом, — написал Чибис в социальной сети. — Это страшная трагедия, мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты».

Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности России, заявил исполняющий обязанности губернатора Мурманской области.

Как ранее констатировали в военном ведомстве, благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. В ближайшее время министр обороны России Сергей Шойгу доложит о трагедии президенту страны Владимиру Путину.