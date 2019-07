Глава Мурманской области назвал страшной трагедией гибель подводников в Североморске

Четырнадцать подводников погибли в российских территориальных водах, расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом. Это страшная трагедия, мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты. Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны.

A post shared by Andrey Chibis (@chibis.andrey) on Jul 2, 2019 at 8:34am PDT