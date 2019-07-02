Глава Мурманской области назвал страшной трагедией гибель подводников в Североморске
Мурманск, 2 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал страшной трагедией гибель подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Минобороны РФ сообщило о пожаре во время батиметрических измерений на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске. Аппарат занимался изучением дна в интересах ВМФ РФ на военно-морской базе в Североморске. В трагедии погибли 14 человек.
«14 подводников погибли в российских территориальных водах, расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом, — написал Чибис в социальной сети. — Это страшная трагедия, мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты».
Четырнадцать подводников погибли в российских территориальных водах, расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом. Это страшная трагедия, мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты. Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны.
Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности России, заявил исполняющий обязанности губернатора Мурманской области.
Как ранее констатировали в военном ведомстве, благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. В ближайшее время министр обороны России Сергей Шойгу доложит о трагедии президенту страны Владимиру Путину.