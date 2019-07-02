Парламентский форум в России вдохновляет страны Африки на объединение

Второй международный форум «Развитие парламентаризма», инициированный Государственной думой РФ, стал еще одной площадкой, где могут встретиться представители африканских стран — специально для 38 парламентских делегаций организована специальная конференция «Россия — Африка».

На таких встречах африканские страны получают дополнительный стимул для объединения, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей глава национальной делегации Кении Кеннет Макело Лусака.

«Это очень хорошая инициатива со стороны России — собрать всех парламентариев, — поделился своим мнением кенийский депутат. — Мир стал большой деревней, и нам важно общаться со всеми ее жителями. У нас, по сути, одни и те же проблемы, просто одни сталкиваются с ними раньше, другие — чуть позже. Да, у нас разная история, мы расположены в разных частях света, но нам всем грозят терроризм, тайфуны, наводнения, мы страдаем от действий плохого правительства. На таких форумах мы обмениваемся идеями, тревогами и вместе решаем, что делать. Африканские страны уже не первый раз в этом году встречаются на российских площадках и форумах, и я уже вижу результаты этих встреч. На следующей неделе мы все встретимся в Конго и обсудим возможности формирования единого африканского парламента.

Сейчас у стран Африки больше того, что нас объединяет, чем того, что разъединяет. Пожалуй, единственным барьером остается язык — часть из нас говорит на английском, часть — на французском, но мы и это решим, потому что проблемы у нас общие и решать их нам всем вместе».

По словам кенийского политика, его делегация готова перенять у коллег решения в сфере защиты персональных данных и опыт России в ядерной сфере. В свою очередь, Кения готова поделиться собственной моделью мобильных денежных транзакций.

В октябре Кения готовится принять участие в большом саммите «Россия — Африка».

«Уверен, это будет очень мощный форум, — поделился своими ожиданиями Кеннет Макело Лусака. — Вы помните, что многие страны Африки долгое время были под колониальным гнетом стран Европы, они и оставались нашими партнерами долгие годы. Сейчас появляются новые партнеры, новые рынки для нас — на сцену выходят Россия, Япония, Китай. Мы обязательно приедем на форум, чтобы увидеть, какие новые возможности нам открываются».

Напомним, что второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит с 1 по 3 июля, завтра перед его участниками выступит президент России Владимир Путин.