Лукашенко назвал три варианта защиты Белоруссии

Минск, 2 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей республики самостоятельно защищать суверенитет и не рассчитывать на помощь РФ и НАТО.

В ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии Лукашенко напомнил полемику в обществе, которая развернулась вокруг законопроекта о сокращении отсрочек от призыва в армию.

Лукашенко подчеркнул, что суверенитет и независимость государства являются «самыми дорогими вещами», поэтому за них необходимо платить. По его словам, Белоруссия может решить этот вопрос, обратившись за защитой к НАТО.

«Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я – нет», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что Минск может попросить защиту у России, благодаря чему Белоруссия получит ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и другое современное вооружение. Однако президент Белоруссии подчеркнул, что народ должен самостоятельно защищать свою страну, так как никто другой не будет выполнять эту задачу.

«Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики», — подчеркнул Лукашенко.

28 июня парламент Белоруссии принял законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках». После вступления закона в силу отсрочка от армии для получения образования будет даваться только один раз.