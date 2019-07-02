Сирия «готова вдвойне отплатить» Израилю за ракетные атаки

Дамаск, 2 июля. Дамаск готов вдвойне отплатить Израилю за ракетные удары по территории Сирии, заявил заместитель главы МИД САР Фейсал Микдад после встречи главы ведомства Валида Муаллема со старшим помощником главы МИД Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

«Сирия всегда готова вдвойне отплатить (Израилю)», — говорится в заявлении Микдада, текст которого опубликован пресс-службой МИД САР в Facebook.

Микдад подчеркнул, что Сирия «воюет с Израилем везде», борясь с террористическими группировками, которые являются инструментами Израиля. Он подчеркнул, что в данный момент региону требуется не эскалация, а спокойная обстановка.

«Миру, СБ ООН и самой ООН нужно осознать опасность такого развития событий, так как Сирия не будет замалчивать свое право», — заявил Микдад.

В ночь на понедельник израильская авиация нанесла удары по жилым районам в пригородах Хомса и городу Сахная под Дамаском. В результате атаки Израиля погибли 16 человек, в том числе грудной ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 21 человек. Атака Израиля стала самой масштабной с мая 2018 года.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей поделился видео последствий атаки израильской авиации. Как ранее отмечало ФАН, самая масштабная атака в текущем году произошла спустя менее чем неделю после трехсторонней встречи по безопасности в Израиле.

Министерство иностранных дел РФ выразило озабоченность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке в связи с авиаударами Израиля. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу региональной дестабилизации».