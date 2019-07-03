Сирия новости 3 июля 07.00: массовое захоронение обнаружено в Ракке, боевики ССА вырубают оливковые деревья в Африне

Сирия, 3 июля. Курдские силы разрешили некоторым беженцам вернуться в свои дома на востоке Сирии, в Ракке обнаружено массовое захоронение жертв ИГ1, боевики ССА вырубили тысячи оливковых деревьев в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитили нескольких человек, вырубили оливковую рощу и раскопали древний телль в провинции Алеппо.

Курды: украли зарплаты учителей в лагере «Аль-Хол», позволили части беженцев в Заевфратье вернуться в свои дома, обнаружили массовое захоронение в Ракке.

Провинция Дамаск

В Дамаске прошел митинг в поддержку Сирийской арабской армии. Как сообщает информационное агентство SANA, жители района Набек приняли участие в митинге, прошедшем на площади Мучеников. Участники акции благодарили солдат САА за их жертвы, мужество и безопасность, возвращенную на большей части Сирии. Участники митинга, с которыми побеседовало агентство, выразили убежденность в том, что Сирия вновь полностью вернется однажды под контроль Дамаска, не исключая территории оккупированных Израилем Голанских высот.

Провинция Алеппо

Боевики из протурецких формирований "Свободной сирийской армии" (ССА) похитили 10 человек в провинции Алеппо. Как сообщает Hawar News, пропавшие люди были похищены два дня назад в районе населенного пункта Мобата. Кроме того, в тот же день боевики ССА похитили жителей деревни Кулико по имени Ризан Ханан Хасан, Мохаммед Махмуд Хамо, Фадель Ясин Хасан и Фахри Мохаммед Хамо.

Между тем, сообщает источник, турецкие наемники в Африне продолжают раскапывать древние холмы в поисках исторических артефактов для вывоза в Турцию. Очередной жертвой боевиков ССА стал телль (холм) в районе деревни Камрок в районе Мобаты. Сообщается, что раскопки ведутся по ночам.

Также издание сообщает, что боевики ССА и турецкая армия вырубили тысячи оливковых деревьев в районе населенного пункта Кафр-Джина.

Провинция Дейр-эз-Зор

Проамериканская коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) позволила жителям нескольких деревень на востоке Дейр эз-Зора вернуться в свои дома. Как сообщает арабское издание Zaman Al Wasl, жители деревень Аль-Машарда, Аль-Аркуб, Сафафна и Хавиджа аль-Машахах смогли, наконец, получить разрешение вернуться в свои дома — ранее курды запрещали это, утверждая, что район небезопасен из-за большого количества заложенных мин и СВУ, а также действий «спящих ячеек» террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Источник отмечает, что местные организации помогают семьям, живущим в Дибане, Ат-Таяне и Шхиле, вернуться домой в Аль-Багуз и Ас-Сусу. При этом в городах под предлогом разминирования курды провели широкомасштабную «эвакуацию», утверждает издание, эвакуировав в том числе мебель и автомобили.

Между тем в Аль-Багузе произошел мощный взрыв. Местный новостной источник в Twitter (@EuphratesPost) сообщает, что в результате пожара взорвались мины и снаряды в одном из домов. Пострадавших в результате взрыва нет.

Провинция Ракка

Новая страшная находка была обнаружена в городе Ракка — массовое захоронение жертв террористических группировок в районе Лагеря пионеров. Как сообщает курдское агентство Hawar News, в общей сложности команда быстрого реагирования извлекла из земли тела 190 человек, в том числе трех женщин, забитых до смерти камнями, и пленников ИГИЛ1 в оранжевых комбинезонах, которым отрезали головы.

Провинция Хасака

Ситуация в крупном лагере беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака продолжает ухудшаться. Представители курдских оккупационных властей, действующих на востоке Сирии, расхитили около 25 миллионов сирийских фунтов (почти 500 тысяч долларов) из зарплат учителей, сообщает источник в Twitter (@alkhabour21).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)