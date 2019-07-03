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Сирия новости 3 июля 07.00: массовое захоронение обнаружено в Ракке, боевики ССА вырубают оливковые деревья в Африне

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Сирия новости 3 июля 07.00: массовое захоронение обнаружено в Ракке, боевики ССА вырубают оливковые деревья в Африне

Сирия, 3 июля. Курдские силы разрешили некоторым беженцам вернуться в свои дома на востоке Сирии, в Ракке обнаружено массовое захоронение жертв ИГ1, боевики ССА вырубили тысячи оливковых деревьев в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитили нескольких человек, вырубили оливковую рощу и раскопали древний телль в провинции Алеппо.

Курды: украли зарплаты учителей в лагере «Аль-Хол», позволили части беженцев в Заевфратье вернуться в свои дома, обнаружили массовое захоронение в Ракке.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Дамаск

Столица Сирии Дамаск и пригороды

В Дамаске прошел митинг в поддержку Сирийской арабской армии. Как сообщает информационное агентство SANA, жители района Набек приняли участие в митинге, прошедшем на площади Мучеников. Участники акции благодарили солдат САА за их жертвы, мужество и безопасность, возвращенную на большей части Сирии. Участники митинга, с которыми побеседовало агентство, выразили убежденность в том, что Сирия вновь полностью вернется однажды под контроль Дамаска, не исключая территории оккупированных Израилем Голанских высот.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Боевики из протурецких формирований "Свободной сирийской армии" (ССА) похитили 10 человек в провинции Алеппо. Как сообщает Hawar News, пропавшие люди были похищены два дня назад в районе населенного пункта Мобата. Кроме того, в тот же день боевики ССА похитили жителей деревни Кулико по имени Ризан Ханан Хасан, Мохаммед Махмуд Хамо, Фадель Ясин Хасан и Фахри Мохаммед Хамо.

Между тем, сообщает источник, турецкие наемники в Африне продолжают раскапывать древние холмы в поисках исторических артефактов для вывоза в Турцию. Очередной жертвой боевиков ССА стал телль (холм) в районе деревни Камрок в районе Мобаты. Сообщается, что раскопки ведутся по ночам.

Также издание сообщает, что боевики ССА и турецкая армия вырубили тысячи оливковых деревьев в районе населенного пункта Кафр-Джина.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Проамериканская коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) позволила жителям нескольких деревень на востоке Дейр эз-Зора вернуться в свои дома. Как сообщает арабское издание Zaman Al Wasl, жители деревень Аль-Машарда, Аль-Аркуб, Сафафна и Хавиджа аль-Машахах смогли, наконец, получить разрешение вернуться в свои дома — ранее курды запрещали это, утверждая, что район небезопасен из-за большого количества заложенных мин и СВУ, а также действий «спящих ячеек» террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Источник отмечает, что местные организации помогают семьям, живущим в Дибане, Ат-Таяне и Шхиле, вернуться домой в Аль-Багуз и Ас-Сусу. При этом в городах под предлогом разминирования курды провели широкомасштабную «эвакуацию», утверждает издание, эвакуировав в том числе мебель и автомобили.

Между тем в Аль-Багузе произошел мощный взрыв. Местный новостной источник в Twitter (@EuphratesPost) сообщает, что в результате пожара взорвались мины и снаряды в одном из домов. Пострадавших в результате взрыва нет.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Новая страшная находка была обнаружена в городе Ракка — массовое захоронение жертв террористических группировок в районе Лагеря пионеров. Как сообщает курдское агентство Hawar News, в общей сложности команда быстрого реагирования извлекла из земли тела 190 человек, в том числе трех женщин, забитых до смерти камнями, и пленников ИГИЛ1 в оранжевых комбинезонах, которым отрезали головы.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Ситуация в крупном лагере беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака продолжает ухудшаться. Представители курдских оккупационных властей, действующих на востоке Сирии, расхитили около 25 миллионов сирийских фунтов (почти 500 тысяч долларов) из зарплат учителей, сообщает источник в Twitter (@alkhabour21).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Ахмад Марзук
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