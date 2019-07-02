Эксперты обсудили проблемы и вызовы строительного рынка на форуме Urban Space 2019

В Санкт-Петербурге завершился форум, традиционно разделенный на две сессии — стратегическую и практическую. Ведущие эксперты строительного рынка и смежных отраслей поделились опытом, прогнозами и тревогами касательно корпоративного опыта относительно механизмов адаптации к изменяющимся реалиям (законодательные реформы, смена покупательских поколений и их ценностей, нарастающий объем технологических инноваций).

Модератором стратегической сессии выступил генеральный директор компании «Красная стрела» Николай Урусов, а в ее ключевой блок вошли выступления, посвященные проблеме перехода строительной отрасли на проектное финансирование и обслуживание по эскроу-счетам. Так, начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства Госстройнадзора Ленобласти Анастасия Алексеева в рамках своего доклада рассказала, что в 47-м регионе количество проектов, которые не смогут претендовать на получение банковских средств, исчисляется десятками.

Дмитрий Панов, председатель комитета по строительству и девелопменту, член Совета СПб РО «Деловая Россия», в свою очередь, отметил наличие позитивных тенденций: в процессе длительного диалога застройщиков с властями им удалось смягчить требования к проектам — с 70%-ной стадии готовности до 30%-ной. Это позволило сохранить привычные схемы реализации для большинства жилых комплексов. Единственным нерешенным вопросом эксперт назвал сохранение нормы о необходимости получения ЗОС для новых проектов.





Генеральный директор «Ленстройтрест» Валерия Малышева относится к перспективам получения свободных финансов скептически, она полагает, что менее 10 банков обладают необходимым опытом и ресурсами, чтобы эффективно кредитовать застройщиков, но альтернативы у банковского финансирования пока отсутствуют.

Президент «Группы RBI» Эдуард Тиктинский главной надеждой строительной индустрии считает государственное субсидирование, а переход на проектное финансирование оценивает скептически, особенно для региональных застройщиков. По прогнозам Тиктинского, стоит готовиться к большому числу «грустных сценариев».

Позитивным опытом работы на региональном уровне поделился директор компании «УралДомСтрой» Всеволод Иванов. По его словам, до 10% от общего объема издержек можно избежать посредством сквозной диджитализации, замеров потребительского поведения и спроса. Иванов уверен, что основные тренды развития сферы девелопмента — это усиление роли BIM-технологий и снижение роли «человеческого фактора».

С точки зрения руководителя агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талии Минуллиной, одна из ключевых проблем российского девелопмента — отсутствие навыков и стратегий долгосрочного планирования.

Ленинградская область вошла в десятку регионов-передовиков по благополучию инвестиционного климата. Однако председатель регионального комитета по архитектуре и градостроительству Игорь Кулаков признал наличие существенных проблем, особенно в зоне интенсивной урбанизации, где земля осваивалась без учета влияния на сопредельные территории.

«Ситуация постепенно выправляется, — заверил в итоге чиновник. — Мы начали приводить документы территориального планирования в соответствие с региональными нормативами градостроительного проектирования. Зачастую это происходит болезненно как для нас, так и для участников рынка».

Практическая сессия была наполнена исследовательскими материалами и кейсами успешных рыночных практик.

Например, эксперты обсудили вопрос смены поколений в покупательской аудитории. Сейчас основу покупательской базы составляют граждане 25-40 лет, и еще 10% — это клиенты младше 25 лет. Для молодежной аудитории, по словам руководителя КЦ «Петербургская недвижимость» Ольги Трошевой, важно наличие зеленых зон, внедрение высокотехнологичных решений, развитие соседского сообщества, проведение мероприятий среди жителей комплекса, а также презентация проектов через шоурумы.

Итоги форума показали, что строительная индустрия сейчас столкнулась с рядом серьезнейших вызовов, которые вряд ли затронут гигантов рынка, но остальным игрокам придется чертить новые дорожные карты, искать альтернативные ниши и решения. Высокие шансы пережить период тектонических сдвигов экономики может дать им всесторонняя цифровизация и персонализация продукта.