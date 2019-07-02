Муж Вайкуле рассказал об отношениях супруги с Пугачевой

Рига, 2 июля. Продюсер Андрей Латковский прокомментировал слухи о конфликте его супруги Лаймы Вайкуле с певицей Аллой Пугачевой, которая на лимузине проехала по перрону Рижского вокзала.

Латковский признался, что не хочет комментировать этот инцидент. Он объяснил, что слухи о конфликте между певицами не соответствуют действительности.

«Никакого конфликта нет. Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте, — приводит его слова KP.Ru. — Мы уже не реагируем на эти глупости».

Напомним, Пугачева, отправляясь на отдых в Юрмалу, приехала на Рижский вокзал на лимузине. Автомобиль подвез примадонну и ее супруга Максима Галкина прямо к вагону, заехав на перрон. Видео момента было выложено в Сети, увиденное возмутило общественность.

Как сообщают источники, на Рижском вокзале есть специальные ворота и подъезд для знаменитостей, которым из-за своей популярности сложно спокойно пройти через весь вокзал. Пугачева с семьей села в вип-вагон.

Журналисты однако не оставили эту историю в покое. В качестве ее продолжения был опубликован новый поворот: примадонну в Риге не встретила Лайма Вайкуле. СМИ связали этот факт со столичным поступком Пугачевой и предположили, что у певиц конфликт. Хотя непонятно, с чего журналисты решили, что Вайкуле должна была встречать коллегу из Москвы.

Стоит отметить, что артистки действительно много лет дружат. Во время отпуска в Юрмале Пугачева всегда забегает с детьми в гости к Вайкуле. Благо дом, который арендует примадонна с семьей находится неподалеку от виллы знакомой.