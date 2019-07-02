Продюсер фильма о Началовой поставил диагноз помешанным на «святости» певицы

Москва, 2 июля. Продюсер фильма о российской певице Юлии Началовой, скончавшейся весной текущего года, Андрей Загорский назвал мракобесием туры к могиле певицы на Троекуровском кладбище. Об этом продюсер рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

После смерти Началовой поклонники певицы заявили о ее «святости». Фанаты стали собираться у могилы исполнительницы для того, чтобы «зарядить» воду и крема. Более того, поклонники утверждали, что якобы крест на могиле певицы замироточил. Предприимчивые бизнесмены решили воспользоваться помешательством вокруг Началовой и организовали туры в Москву с посещением могилы скончавшейся певицы.

«Я уже три месяца работаю над картиной о Юлии. У нас столько людей, которые находятся просто в забвении», — заявил Загорский.

Продюсер Загорский, снимающий фильм о Началовой под названием «Буду рядом…», решил приобрести тур и отправиться на могилу певицы. По словам Загорского, стоимость тура составляет 7,6 тысячи рублей, а в программу входит посещение достопримечательностей российской столицы и экскурсия на Троекуровское кладбище.

«Мне интересно посмотреть, что это будет. Это уже не мракобесие, по людям уже психиатрическая больница плачет. Как мне объяснили, в программу входит посещение Даниловского монастыря, Красной площади, Третьяковской галереи, Новодевичьего кладбища и Троекуровского кладбища, где захоронена Юлия Началова, там многие люди исцеляются от болезней. Я приобрел тур за 7,6 тысячи рублей, очень интересно, что это будет», — рассказал Загорский.

Загорский приступил к съемкам фильма в апреле текущего года. По предварительным данным, премьера художественного фильма должна состояться осенью 2019 года. Авторы держат в секрете подробности сюжета картины, а также имя актрисы, исполняющей главную роль.

Продюсер объяснил, что решил снять фильм о Началовой из-за того, что «певица при жизни была недооценена нашим шоу-бизнесом». При этом актерский состав продюсер киноленты держит в тайне. Известно лишь, что мать главной героини сыграет актриса Валентина Талызина.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.