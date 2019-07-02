Военный эксперт объяснил, кто станет главной целью российских С-400 в Турции

Не исключено, что Анкара разместит купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 на границе с Сирией, считает член международного комитета парламента Турции Ахмет Берат Чонкар. По его словам, окончательное решение еще не принято, однако в Анкаре чувствуют необходимость укрепить свою безопасность в Восточном Средиземноморье.

По словам турецкого парламентария, в Анкаре считают покупку ЗРК у России приоритетной для обеспечения безопасности Турции, поскольку чувствуют, что их страна «словно сидит на пороховой бочке».

«Куда бы их ни направили, это только усилит национальную безопасность Турции, укрепит нашу воздушную оборону. С этой целью комплексы и приобретаются. Посмотрите, где расположена наша страна: вокруг нас одни горячие точки — Ирак, Иран, Сирия, Кипр — весь наш регион как большая пороховая бочка. Наиболее серьезная угроза идет со стороны Восточного Средиземноморья, из угла, где расположен Северный Кипр и уже упомянутая Сирия. Поэтому в первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи», — заявил Чонкар в интервью газете «Известия».

Вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО подчеркнул, что давление США в связи с покупкой российских ЗРК «Триумф» ничего не значит для Анкары: «Мы в первую очередь заботимся о безопасности своего народа, а не об интересах США».

Стоит отметить, что передача в Вооруженные силы Турции национальной системы противовоздушной обороны HISAR начнется только в 2020–2021 годах. При этом работы над ПВО большой дальности HISAR-U продолжаются — когда ВС Турции получат их, пока неясно. Сейчас из ПВО большой дальности в распоряжении Турции американские комплексы MIM-14 Nike-Hercules (дальность поражения цели до 150 км) и Improved Hawk (дальность поражения цели 40 км). Это, разумеется, не может сравниться с дальностью поражения в 400 км у российских «Триумфов».

В силу этих обстоятельств российские С-400 для Анкары сейчас являются очень важным оружием, которое способно резко поменять ситуацию на Ближнем Востоке в случае новых конфликтов.

Однако стоит задаться вопросом — кого может опасаться Турция? И в первую очередь в восточном Средиземноморье (или же на востоке страны, как отметил турецкий парламентарий)? Комплексы ПВО не потребуются против сепаратистов из «Рабочей партии Курдистана», которые остаются самой большой внутренней проблемой Турции (разве что те обзаведутся дальнобойным ракетным оружием, как йеменские хуситы — но вряд ли это случится без помощи США).

Точкой напряжения остается Кипр, треть которого остается оккупированной с 1974 года, и спор вокруг Эгейских островов (не далее как в марте президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что турецкие самолеты будут сопровождать каждый борт ВВС Греции в Эгейском море). Однако вряд ли Греция, с ее бесконечными экономическими проблемами, готова сейчас конфликтовать с Анкарой.

Между тем на востоке — Кавказ (который полностью окажется в зоне дальности С-400, если они будут там размещены), Иран (отношения с которым в настоящее время у Анкары развиваются очень неплохо) и Ирак, последний из которых представляет собой серьезнейшую проблему для всех окружающих стран. Однако в Ираке Турция может опасаться только международной коалиции.

Остается Сирия. Северная часть к востоку от Евфрата фактически оккупирована турецкими силами ради обеспечения безопасности своих границ от курдов — Анкару беспокоит, что к РПК идет непрерывный поток контрабандного оружия от сирийских курдов, позволяя осуществлять все новые вылазки, в то время как США категорически отказались отзывать выданное курдам оружие после победы над «Исламским государством»1 (террористическая группировка запрещена в РФ).

На севере Сирии действуют поддерживаемые Турцией формирования «Свободной сирийской армии» (ССА), и те из них, которые не пойдут на перемирие с Дамаском, рано или поздно станут целями для ВВС Сирии. Не окажется ли при этом, что Россия оказала Сирии «медвежью услугу»?

По мнению военного эксперта, бывшего начальника зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергея Хатылева, России не придется пожалеть об этом решении, и сомнительно, чтобы покупка Турцией С-400 оказала серьезное влияние на ситуацию в Сирии. ЗРК «Триумф», напомнил эксперт-ракетчик в разговоре с Федеральным агентством новостей, предназначены для решения совсем других задач, и защищаться с их помощью турки собираются, скорее всего, от своих «союзников» по НАТО.

«Если взять территорию Турции и посмотреть на ее очертания, прохождения государственных границ, трассы пролета авиации, прохождение судов, то естественно, два наиболее очевидных района, которые они должны охранять — это проливы и государственная граница со стороны Сирии. Как специалист ПВО я бы отметил, что Россия находится с противоположной стороны — и ту границу туркам тоже нужно прикрывать, потому что противник в лоб никогда не действует», — отметил Хатылев.

Военный эксперт описал действия современных авиационных групп прорыва ПВО, против которых у Турции на данный момент нет защиты, на примере вчерашнего удара ВВС Израиля по иранским целям в Сирии.

«При замысле прорыва ПВО основное внимание уделяется эшелону прорыва обороны: демонстрационные группы действуют с одной стороны, группа прорыва с другой стороны, ну а дальше противник выбирает наиболее узкое или слабое место. Это то, что Израиль нам продемонстрировал — действия из засады, когда они выходят в Средиземное море, подтаскивают к себе и американцев, и НАТО, те действуют с кораблей с приморской территории, заходят на территорию Ливана, под прикрытием Голанских высот «вспухают» — приподнимаются на высоту боевого пуска, выпускают ракеты по соседней территории и прикрываясь горами уходят с надземного участка на море — туда, где они могут опуститься на еще более низкую высоту боевого применения, и на малых высотах уходят, рассредоточиваются и садятся на свои прибрежные аэродромы. Вот эта тактика применения израильской авиации, естественно, будем так говорить, требует внимания», — отметил собеседник ФАН.

Сергей Хатылев напомнил, что С-400 создана в первую очередь для перехвата далеких высоколетящих целей и предназначена для действий в составе эшелонированных систем обороны.

«Сирия находится рядом, там находится российский контингент, но там находятся контингенты и других стран — и США, и стран Европейского союза, — а это значит, что там постоянно будет какая-то угроза для турок — полеты неизвестных самолетов, беспилотников и так далее. Однако я хочу подчеркнуть, что система С-400 предназначена все-таки для уничтожения крупноразмерных целей, высотных целей, [разведывательных самолетов] AWACS, боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на нисходящей баллистической траектории, и уничтожение крылатых и гиперзвуковых ракет. Вот со стороны Средиземного моря можно ожидать крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты — это наиболее опасное направление, — подчеркнул Хатылев. — А вот со стороны Сирии и сопряженных территорий, если и будет применение авиации, то она будет действовать на средних и больших высотах, а непосредственно системы ПВО прорывать на малых высотах».

На сегодняшний день у Турции очень мало возможностей, чтобы противостоять современной воздушной угрозе, заявил эксперт.

«Уже есть и гиперзвуковые ракеты, и крылатые ракеты, и БПЛА, и дроны, которые могут роями забивать системы ПВО — тысячи объектов, и среди них надо выделить наиболее опасные, — нужна многослойная система зенитного огня. А перед этим должна быть система разведки от малых до больших высот, чтобы своевременно обнаружить эту цель, выдать в режиме радиомолчания целеуказание зенитно-ракетным войскам, чтобы те своевременно включились — только на время пуска! А время реакции для современных систем от 5 до 15 секунд — если в этот промежуток не решается задача, то цели пропущены», — рассказал Хатылев.

Военный эксперт назвал основные элементы эффективной системы ПВО: система разведки от больших до малых высот, эффективная автоматизированная система управления огнем ПВО, система истребительно-авиационного прикрытия, которая встречает противника за 1000 километров от обороняемого объекта, а в самом скором времени потребуется эффективная система космического наблюдения и разведки.

«Вот поэтому турки очень прозорливо поступают, что берут С-400 — он как раз готов к этим всем целям», — заявил Сергей Хатылев.

Собеседник ФАН опроверг предположения о том, что Россия могла поступить опрометчиво, передавая такую технологию в руки другого государства.

«В данном случае — это наоборот, очень эффективный и правильный шаг. Потому что можно всякие коалиционные вопросы решать, работать с НАТО — все равно предадут, все равно используют, как пушечное мясо. Турки все-таки грамотно поступают — они заботятся о своей стране в данную минуту, в данное время, на перспективу — и черт с ней с Америкой и остальными. Все прекрасно понимают — если Турцию кто-то будет давить, то помогать им никто не будет, если это не будет сулить «длинного доллара». Поэтому они рассчитывают только на себя, — отметил военный эксперт. — И вот товарищ Реджеп Эрдоган — он уже на себе испытал — когда все вроде бы было хорошо, но тем не менее американцы так устроили на него нападение, что он еле отбился — и то, помогла Россия. Понимаете, как быстро карты на Востоке меняются — Россия помогла Эрдогану. Вот тебе и союзники — НАТО и прочие».

1 Организация запрещена на территории РФ.