В ООН оценили марокканский план разрешения конфликта вокруг Западной Сахары

Нью-Йорк, 2 июля. Постоянное представительство Марокко при ООН организовало международный семинар «Территориальная автономия: средства политического урегулирования конфликтов». Председатель семинара Марк Фино дал высокую оценку плану автономии Марокко, назвав его единственным решением продолжающегося конфликта вокруг Западной Сахары, передает Morocco World News.

При участии ряда всемирно известных экспертов, исследователей и ученых эта встреча дала возможность обсудить автономный план Марокко для Западной Сахары. Документ предполагает, что Западная Сахара станет автономным департаментом Марокко, частью марокканской территории, но с автономным правительством.

Марк Фино, старший советник аналитического центра «Центр политики безопасности в Женеве», подчеркнул, что марокканский план автономии «с 2004 года реагирует на призывы Совета Безопасности ООН к сторонам и государствам региона и впредь в полной мере будет сотрудничать с ООН в целях преодоления нынешнего тупика и продвижения к политическому решению».

Фино также отметил, что «этот план однозначно предлагает решение, которое Совет Безопасности… регулярно называет серьезным и заслуживающим доверия, для конфликта, который тянется с 1975 года».

«Сегодня, после 43 лет конфликта, марокканский план автономии может создать современную систему территориальной автономии, основанную на демократическом государстве, основанном на верховенстве права, а также на определенной степени децентрализации власти в государстве в целом», — заявил на заседании Томас Бенедиктер, президент Европейской академии в Больсано.

Западная Сахара — спорная территория в Северной Африке. Граничит с Марокко, Алжиром, Мавританией, омывается Атлантическим океаном. В 1979 году Западная Сахара была в основном оккупирована Марокко. Фронт Полисарио, ведущий партизанскую войну против марокканских войск при поддержке Алжира, провозгласил Западную Сахару независимым государством под названием Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР).

ООН требует проведения референдума о судьбе территории и отказывается как согласиться с оккупационной аннексией со стороны Марокко, так и признать самопровозглашенную САДР.

Ранее во вторник сообщалось, что замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился с председателем Палаты представителей Марокко Хабибом Аль-Малики во время конференции «Россия — Африка», которая проводилась в рамках форума «Развитие парламентаризма». В ходе беседы, в которой также участвовал посол Марокко в Москве, обсуждались «актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-марокканского сотрудничества». Стороны также отметили важность парламентских связей для установления более тесного контакта между двумя странами.