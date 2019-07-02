Кикабидзе, исчерпав тему «стула для Гаврилова», переключился на крымский вопрос

Очередное антироссийское интервью грузинского артиста и певца Вахтанга Кикабидзе вышло на YouTube-канале немецкого издания Deutsche Welle. В беседе с журналистом DW артист снова не удержался от бездоказательных обвинений в адрес России и ее руководства. Неожиданно Кикабидзе соскочил с грузинской темы и переключился на проблему «принадлежности» Крыма.

Говоря о президенте РФ Владимире Путине, Кикабидзе в частности сказал:

«Россиянам [Путин] очень нравится. Они считают, что он завоевывает земли для них. Человек так устроен, знаете: «[Мы его любим] за то, что он вернул Крым». Как будто они [Украина] у них отняли его. В свое время те же россияне [во времена СССР] подарили Украине эту землю».

Рассуждения Вахтанга Кикабидзе по крымскому вопросу раскритиковал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Есть ощущение, что Кикабидзе очень скучает по России, — с иронией отметил блогер в комментарии Федеральному агентству новостей. — Он регулярно нашу страну ругает, называет «оккупантом», но смотрит почему-то преимущественно российское телевидение. Теперь он решил блеснуть знанием истории крымского вопроса. Видимо, тема «стула для Гаврилова» исчерпалась, а напомнить о себе россиянам ему хочется».

Однако рассуждения Кикабидзе не выдерживают никакой критики, считает Манукян.

«Пусть он скажет, когда это мы «дарили» Крым Украине?! — риторически спрашивает член совета при ГД. — Во времена [лидера СССР Никиты] Хрущева произошло внутреннее перемещение территории внутри одной страны. Никто даже не думал ничего «дарить» другой стране. В эпоху [первого президента РФ Бориса] Ельцина с россиянами по территориальным вопросам тоже никто не советовался. Во время подписания Беловежских соглашений вернуть Крым России элементарно забыли. А насчет «завоевания земель», о чем говорит Кикабидзе, если страна возвращает то, что ей принадлежит по праву, да еще по решению людей, которые на этой территории проживают, то это не «завоевание», а воссоединение, возвращение земель. В этом заключается историческая справедливость. Вот если бы Россия замахнулась на то, что ей никогда не принадлежало, то это было бы завоевание, но Крым к таким случаям не относится».

Ранее Вахтанг Кикабидзе дал несколько интервью с критикой в адрес России, якобы виновной в обострении ситуации в Грузии, которое началось с визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Гаврилов подвергся атаке со стороны оппозиции за то, что вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходила в Тбилиси, из кресла спикера грузинского парламента. Однако это стало лишь предлогом к началу беспорядков. На самом деле, как подтверждается многими свидетельствами, беспорядки в Грузии готовились давно и были инспирированы Западом. Для защиты российских граждан Москва пошла на временную приостановку авиасообщения между РФ и Грузией.

Предыдущее интервью Кикабидзе для DW касалось его отношения к советскому прошлому. Кикабидзе в частности сказал, что «ненавидит герб Советского Союза» и что очень радовался распаду СССР, как и многие в Грузии. При этом артист признал, что в советские времена было больше духовности. За свои антироссийские высказывания Кикабидзе, который с 2008 года (со времени вооруженного конфликта в Южной Осетии) не посещает Россию, был неоднократно подвернут критике.

Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР произошла во времена руководства страной Никитой Хрущевым на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года (утвержденного законом СССР от 26 апреля того же года). Необходимость передачи Крымской области в состав УССР официально объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

На исходе существования СССР парламент Крыма рассматривал возможность обращения к президенту СССР Михаилу Горбачеву с просьбой об отмене указа о передаче Крыма Украине.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после инициированного Западом государственного переворота на Украине. Воссоединение Крыма с РФ произошло по итогам референдума, на котором за это решение высказалось подавляющее большинство крымчан. Москва неоднократно подчеркивала, что возвращение Крыма в состав России произошло по воле его жителей, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. В Крыму это решение было воспринято как «исправление исторической несправедливости 1954 года». Российское руководство неоднократно заявляло, что вопрос принадлежности Крыма ни обсуждению, ни тем более пересмотру не подлежит.