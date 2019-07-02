Грызлов заявил, что Киев отказался принимать меры по прекращению огня в Донбассе

Москва, 2 июля. Ситуация на линии фронта в Донбассе остается напряженной, так как Киев отказывается принимать меры для полного прекращения огня. Об этом сообщил полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

По его словам, в настоящее время подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары по населенным пунктам, которые расположены на линии соприкосновения сторон в Донбассе. В ходе сегодняшнего заседания контактной группы в Минске было предложено обсудить дополнительные меры для прекращения огня в Донбассе.

«С их необходимостью согласны как Донецк и Луганск, так и посредники – ОБСЕ и Россия. Киев вновь отказался принимать эти меры в полном объеме», — заявил Грызлов.

Полпред РФ также напомнил, что Киев до сих пор не выполнил свои обязательства по обмену пленными в формате «всех на всех». Грызлов подчеркнул, что данный факт осложняет переговоры контактной группы в Минске, передает РИА Новости.

«Только переход к полномасштабному диалогу сторон конфликта и закреплению на постоянной основе особого статуса Донбасса, что предусмотрено минскими договоренностями, может стать основой разрешения противостояния на Донбассе», — добавил Грызлов.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны в Донбассе погибли 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, жертвами боевых действия стали 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.