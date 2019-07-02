Депутаты Конго заинтересовались Уголовным кодексом России

Москва, 2 июля. В Москве продолжается второй международный форум «Развитие парламентаризма», инициированный Государственной думой РФ для обмена опытом между парламентариями.

Глава парламентской делегации Республики Конго Исидоре Мвуба рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, какие российские законы заинтересовали африканских депутатов.

«Россия организовала очень важную площадку для сближения дипломатов, для обмена опытом, обсуждений и совместных решений проблем современного мира: терроризма, рабства, глобального потепления, — поделился своим мнением собеседник ФАН. — Нам всем важно создать условия для поддержки безопасности в мире. Нас очень интересует опыт России в сфере криминалистики и в законодательстве, которое защищает государство от преступности».

Депутат напомнил, что Россия и Конго сотрудничают с 1964 года на разных дипломатических уровнях.

«Президент Конго недавно приезжал в Россию, у нас подписан ряд очень важных соглашений, — сказал политик. — С помощью России мы построили новую инфраструктуру для электрификации страны, а это была наша серьезная проблема; а также нефтепровод и инфраструктуру от порта вглубь континента».

По мнению африканского депутата, Россия вновь «проснулась» и снова интересуется Африкой.

Как давний друг Африки, который никогда не колонизировал и не захватывал страны континента, Россия остается естественным партнером, считает глава национальной делегации Конго.

«Россия снова глубоко заходит в Африку, направляет свои силы на сотрудничество с нами и развитие новых программ», — сказал он.

В парламентской конференции принимают участие 38 африканских делегаций, в том числе 25 — на уровне спикеров и 10 — на уровне вице-спикеров, всего около 300 парламентариев и еще 50 экспертов.