Зеленский пообещал защищать украинский язык и курс в НАТО

Киев, 2 июля. Президент Украины Владимир Зеленский обещал согражданам защищать украинский язык, суверенитет страны, а также принятый страной курс на вхождение в ЕС и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и конгресса украинцев Канады, сообщает пресс-служба Зеленского.

«В конституции записано, что единственный государственный язык на Украине — украинский. Я как президент, как гарант конституции защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО», — отметил глава государства.

Отметим, что украинизация населения страны была одним из ключевых направлений деятельности предшественника Зеленского Петра Порошенко. В апреле этого года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык практически во всех сферах жизни — в больницах, учебных заведениях, магазинах, ресторанах, государственных органах и так далее.

Чиновники, врачи, учителя и юристы должны будут время от времени экзамен на знание украинского. За провал экзамена им грозит от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов. Следить же за исполнением закона будет специально созданная для этих целей Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Многие эксперты, политики и представители общественности подвергли критике закон, который фактически нарушает украинскую конституцию, а также европейскую хартию региональных языков. 16 июля Совбез ООН изучит данный закон на предмет дискриминации.