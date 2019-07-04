Сирийский наездник рассказал о большом путешествии от Дамаска до Москвы

Дамаск, 4 июля. Сирийский путешественник Аднан Аззам начал свое путешествие 20 апреля под названием «Мировой тур по Сирии», который проходит в рамках Международного конного фестиваля, стартовавшего в Дамаске. Эта поездка займет восемь месяцев, в течение которых путешественник проедет пять тысяч километров на своих лошадях «Наязк Шам» и «Амани Голаны».

Поездка началась на площади Омейядов и до Москвы через Багдад, Тегеран и Азербайджан.

Примечательно, что Аззам начал путешествовать в 1982 году, тогда поездка на лошади продлилась 1300 дней, он стал первым в истории путешественником, пересекшим мир верхом на лошади. Ему удалось преодолеть расстояние между Сирией и Турцией и Европой, Аззам побывал в большинстве городов, раскинутых и по всей Северной Америке, Испании и Ближнему Востоку.

«Я — арабский сирийский путешественник Аднан Аззам. Я еду из Дамаска в Москву на этой лошади. Путешествие уже длится около 2,5 месяцев: из Сирии в Иорданию и затем в Ирак. Сегодня я достиг Багдада. Из Багдада я продолжу путешествие в Тегеран, оттуда в Баку, оттуда в Москву. В этой поездке я преодолею более 5 тыс. км, по времени это около 8 или 10 месяцев», — рассказал Аззам в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

По его словам, эта поездка является данью уважения победам сирийского народа и наших друзей в Ираке, Иране и России над мировым терроризмом, поддерживаемого империалистами и Америкой.

Напомним, что в конце апреля в Сирии открылся Международный конный фестиваль под названием «Подлинность и наследие», в рамках которого прошли различные концертные мероприятия, посвященные сирийскому искусству и фольклору. Международный конный фестиваль — это в первую очередь послание миру о том, что в Сирию вернулись безопасность и стабильность, которые необходимы для проведения концертов и фестивалей подобных масштабов.

В рамках мероприятия был показан фильм о роли арабского коня в истории современной Сирии и ее древней цивилизации.