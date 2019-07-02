Участники форума «Развитие парламентаризма» приняли декларацию

Участники второго международного форума «Развитие парламентаризма» приняли декларацию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В документе подчеркивается важность широкого парламентского сотрудничества в решении актуальных вопросов повестки мирового развития, а также осуждаются односторонние методы решения международных споров, применение силы и санкционного давления.

Кроме того, заявляется о неприемлемости любых политических санкций и иных репрессивных мер в отношении парламентариев, «включая ограничение прав национальных делегаций на межпарламентских площадках, что идет вразрез с основополагающими демократическими ценностями, принципами международного права и парламентаризма».

Кроме того, участники форума выступили против использования межпарламентских институтов и площадок для политических провокаций и экстремистских действий, разжигания межнациональной розни и эскалации политической напряженности.

Помимо этого, в декларации говорится о необходимости выработки общего видения и гармонизация подходов к правовому регулированию.

Участники форума обратили внимание и на важную роль национальных парламентов и межпарламентского сотрудничества в содействии утверждению принципов ответственного поведения в информационном пространстве.

«Призываем СМИ, гражданские общества и все стороны, участвующие в распространении массовой информации, а также выработке регулирования в данной сфере, к объединению усилий в противодействии дезинформации и «фальшивым новостям», — отмечается в тексте документа.

В декларации говорится и о необходимости расширения парламентской поддержки развитию международного гуманитарного сотрудничества, а также о поддержке общего курса на всестороннюю активизацию сотрудничества со странами Африки и их объединениями, а также готовности расширять обмен законодательным опытом с африканскими странами.

Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году ожидается приезд на форум представителей из 132 государств.