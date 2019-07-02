WADA заподозрило 298 российских спортсменов в допинговых нарушениях

Москва, 2 июля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о подозрительных результатах допинг-проб у 298 российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По данным WADA, к настоящему моменту из 578 допинг-проб 298 российских спортсменов, которых агентство подозревает в нарушении антидопинговых правил, были проанализированы 150 образцов. По итогам анализа были подготовлены пакеты доказательств, подтверждающие нарушение антидопинговых правил.

Напомним, в 2015 году WADA обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. В сентябре 2018 года WADA восстановило РУСАДА в правах.