Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

WADA заподозрило 298 российских спортсменов в допинговых нарушениях

71
0 Оставить комментарий

WADA заподозрило 298 российских спортсменов в допинговых нарушениях

Москва, 2 июля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о подозрительных результатах допинг-проб у 298 российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По данным WADA, к настоящему моменту из 578 допинг-проб 298 российских спортсменов, которых агентство подозревает в нарушении антидопинговых правил, были проанализированы 150 образцов. По итогам анализа были подготовлены пакеты доказательств, подтверждающие нарушение антидопинговых правил.

Напомним, в 2015 году WADA обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. В сентябре 2018 года WADA восстановило РУСАДА в правах.

infox - new
Автор: Артем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров