Женева, 2 июля. Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии должна руководствоваться принципами объективности и беспристрастности, заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Умаров выступил на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве от имени российской делегации. Представитель российской делегации подчеркнул, что комиссия ООН должна направить усилия на восстановление межрелигиозного и межэтнического согласия в Сирии, создание условий для нормализации экономической ситуации и возвращение перемещенных лиц.

«Хочу призвать комиссию руководствоваться в своей работе принципами объективности и беспристрастности», — заявил Умаров.

Министр ЧР положительно оценил усилия комиссии, направленные на возвращение лиц, которые были обманов или угрозами вовлечены в террористические организации. Умаров отметил, что Россия помогает тем, кто всерьез намерен вернуться к нормальной жизни. Министр подчеркнул, что сотни людей были возвращены в РФ из плена террористической организации «Исламской государство»1 (запрещена в РФ).

Умаров напомнил, что гуманитарную и экономическую помощь САР со стороны России оказывают не только государственные, но также и общественные институты, в том числе Фонд Ахмат-Хаджи Кадырова. Министр призвал доноров присоединиться к программе оказания помощи истерзанной в войне стране.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.