Шойгу доложит Путину о ситуации с подводниками после пожара в Североморске

Москва, 2 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации с подводниками после пожара в Североморске.

Как ранее сообщили в министерстве обороны России, на военно-морской базе в Североморске на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который занимался изучением дна в интересах ВМФ РФ, во время батиметрических измерений возник пожар.

«14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — сообщили в военном ведомстве.

Благодаря самоотверженным действиям команды глубоководного аппарата очаг возгорания был ликвидирован, добавили в Минобороны страны.

«Сергей Шойгу доложит Владимиру Путину о ситуации с подводниками», — сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Шойгу. Он уточнил, что президент и министр обороны встретятся в ближайшее время.

Причины произошедшего на данный момент устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом России.