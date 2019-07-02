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Шойгу доложит Путину о трагедии в Североморске

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Шойгу доложит Путину о ситуации с подводниками после пожара в Североморске

Москва, 2 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации с подводниками после пожара в Североморске.

Как ранее сообщили в министерстве обороны России, на военно-морской базе в Североморске на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который занимался изучением дна в интересах ВМФ РФ, во время батиметрических измерений возник пожар. 

«14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — сообщили в военном ведомстве.

Благодаря самоотверженным действиям команды глубоководного аппарата очаг возгорания был ликвидирован, добавили в Минобороны страны.

«Сергей Шойгу доложит Владимиру Путину о ситуации с подводниками», — сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Шойгу. Он уточнил, что президент и министр обороны встретятся в ближайшее время.

Причины произошедшего на данный момент устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом России.

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Автор: Катерина Иванова
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