Шойгу доложит Путину о ситуации с подводниками после пожара в Североморске

Шойгу доложит Путину о трагедии в Североморске
Москва, 2 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу доложит президенту страны Владимиру Путину о ситуации с подводниками после пожара в Североморске.
Как ранее сообщили в министерстве обороны России, на военно-морской базе в Североморске на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который занимался изучением дна в интересах ВМФ РФ, во время батиметрических измерений возник пожар.
«14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — сообщили в военном ведомстве.
Благодаря самоотверженным действиям команды глубоководного аппарата очаг возгорания был ликвидирован, добавили в Минобороны страны.
«Сергей Шойгу доложит Владимиру Путину о ситуации с подводниками», — сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Шойгу. Он уточнил, что президент и министр обороны встретятся в ближайшее время.
Причины произошедшего на данный момент устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом России.