Власти Анапы предупредили отдыхающих об опасном морском течении

Анапа, 2 июля. Купание в Черном море запретили жителям Анапы с 1 июля. Власти объясняют, что в это время действует опасное донное течение.

В последние годы в прибрежной зоне Анапы в начале июля появляется течение, которое называют «тягун». Как рассказал глава управления ГО и защиты населения Анапы Сергей Семерков, в этот период преобладает северо-западный и северо-восточный ветра, которые охлаждают море.