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Власти Анапы предупредили отдыхающих об опасном морском течении

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Власти Анапы предупредили отдыхающих об опасном морском течении

Анапа, 2 июля. Купание в Черном море запретили жителям Анапы с 1 июля. Власти объясняют, что в это время действует опасное донное течение.

В последние годы в прибрежной зоне Анапы в начале июля появляется течение, которое называют «тягун». Как рассказал глава управления ГО и защиты населения Анапы Сергей Семерков, в этот период преобладает северо-западный и северо-восточный ветра, которые охлаждают море.

Холодные воды подходят ближе к берегу, что пагубно отражается на людях с хроническими заболеваниями. Когда наступит штиль, можно будет купаться. Это примерно 9-10 июля.

Семерков добавил, что в Анапе работает городская система оповещения. Это также касается руководителей санаториев и спасателей, передает «360».

Ранее сообщалось, что Анапа вошла в тройку лучших российских городов для отдыха с детьми. Город-курорт Анапу назвали лучшей 16% пользователей.

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Автор: Ирина Селезнева
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