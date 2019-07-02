Власти Анапы предупредили отдыхающих об опасном морском течении
Анапа, 2 июля. Купание в Черном море запретили жителям Анапы с 1 июля. Власти объясняют, что в это время действует опасное донное течение.
В последние годы в прибрежной зоне Анапы в начале июля появляется течение, которое называют «тягун». Как рассказал глава управления ГО и защиты населения Анапы Сергей Семерков, в этот период преобладает северо-западный и северо-восточный ветра, которые охлаждают море.
Холодные воды подходят ближе к берегу, что пагубно отражается на людях с хроническими заболеваниями. Когда наступит штиль, можно будет купаться. Это примерно 9-10 июля.
Семерков добавил, что в Анапе работает городская система оповещения. Это также касается руководителей санаториев и спасателей, передает «360».
Ранее сообщалось, что Анапа вошла в тройку лучших российских городов для отдыха с детьми. Город-курорт Анапу назвали лучшей 16% пользователей.