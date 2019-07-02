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Лондон подсчитал потери от «жесткого» Brexit

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Лондон подсчитал потери от «жесткого» Brexit

Лондон, 2 июля. Выход из Европейского союза обойдется Великобритании в 90 миллиардов фунтов стерлингов, сообщил глава минфина страны Филип Хаммонд.

«Анализ правительства говорит о том, что выход без сделки будет разрушительным и обойдется казначейству в 90 миллиардов фунтов стерлингов», — заявил Хаммонд в ходе выступления в палате общин.

Хаммонд добавил, что выход из ЕС повлияет на будущие расходы и налоговые решения. Министр финансов Британии подчеркнул, что любой, кто займет место премьер-министра Великобритании и допустит Brexit, приведет страну к краху.

Премьер Британии Тереза Мэй, покидающая свой пост, трижды пыталась провести свой вариант Brexit, согласованный с ЕС. Однако парламентарии все три раза отказывались от предложенной сделки. В ЕС отметили, что не будут менять условия выхода Британии. Таким образом, новому премьеру придется либо уговаривать парламент принять соглашение на условиях ЕС, либо провести «жесткий» Brexit без сделки.

Брюссель дал Лондону время до 31 октября для того, чтобы определиться с условиями выхода из ЕС. Кандидаты на пост премьера Британии намерены продолжить выход из ЕС, однако предлагают различные способы Brexit. Версия с «жестким» Brexit на данный момент кажется наиболее реальной, так как британский парламент уходит на летние каникулы сразу после выборов нового премьера. Обсуждения Brexit начнутся не ранее сентября.

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Автор: Сергей Петров
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