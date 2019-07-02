Путин отменил участие в форуме «Реки России» ради встречи с Шойгу

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России». Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Вместо него к участникам мероприятия обратится вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Сам же глава государства в это время будет встречаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России». В ближайшее время у президента запланирована встреча с министром оборону Сергеем Шойгу», — пояснил официальный представитель Кремля агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин планирует посетить форум «Реки России», в ходе которого ему должны были презентовать проект строительства речного порта «Завидово».

Форум «Реки России» проводится ежегодно с 2016 года. Главная цель мероприятия — выработать решения по развитию водного туризма. В этом году предполагается обсудить роль туризма, приоритетное развитие водных путей и рассмотреть различные инструменты по привлечению туристов в малые города России.