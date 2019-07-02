«Доклад Хендерсона» опроверг измышления о «химатаке» в Думе и подорвал репутацию ОЗХО

Новый доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия полностью отвергает тезисы, выдвинутые в ходе первого расследования якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума. Технические эксперименты, проведенные группой специалистов ОЗХО, выявили серьезные расхождения между выводами организации и фактами.

Доклад группы специалистов ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном был подготовлен в мае 2019 года. Группа Хендерсона поставила под сомнение выводы, изложенные в отчете ОЗХО, который вышел в марте 2019 года по итогам расследования предположительного применения химического оружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Исследователи зацепились за один из важнейших тезисов: авторы первого расследования утверждали, что баллоны с хлором были доставлены на место «химатаки» авиацией, и подчеркивали: это могли быть только ВВС Сирии или ВКС РФ.

Новый доклад не оставил от этих тезисов камня на камне.

В ходе экспериментов экспертная группа Хендерсона установила целый ряд расхождений между докладом ОЗХО и фактами. Среди них — несовпадение дат, указанных в метаданных фотографий из Думы, и предположительной хронологии развития событий, и не соответствующий экспериментальным данным внешний вид боеприпасов с отравляющими веществами, повреждений, которые они причинили якобы будучи сброшены с воздуха и повреждений, которые получил сам баллон с газом. Кроме того, биохимический анализ образцов, взятых специалистами ОЗХО на месте происшествия в Думе, не доказал факта применения токсичных агентов.

Эксперты пришли к однозначному выводу: баллоны, объявленные основным доказательством применения химического оружия, не могли быть сброшены с воздуха, — они были размещены на месте происшествия вручную.

Выводы рабочей группы были одобрены почетным профессором Массачусетского технологического института Теодором Постолом (он известен тем, что был консультантом по стратегическим и научным вопросам у нескольких президентов США, а также резкой критикой американской политики; так, Постол еще в 2013 году раскритиковал заявления Вашингтона о «химической атаке» в Восточной Гуте).

Вскоре после того, как часть доклада, подготовленного группой Хендерсона, «утекла» в СМИ, семь представителей организации псевдогуманитарной «Белые каски» также признались, что видеозаписи «химической атаке» в Думе были инсценированы.

Эти обстоятельства в очередной раз показывают: выводы доклада ОЗХО, опубликованного в марте 2018 года, недостоверны и политизированы таким образом, чтобы выставить правительство Сирии и Россию виновными в военных преступлениях. Подтверждается тот факт, что страны Запада через контролируемые ими гуманитарные организации и СМИ долгие годы ведут целенаправленную работу по дискредитации правительства Башара Асада, и не гнушаются для этого даже связями с террористическими организациями.

Между тем в мае этого года стало известно, что действующие в сирийском Идлибе террористические группировки совместно с «Белыми касками» готовят новые инсценировки химатак. В составе коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» для этих целей была даже создана отдельная структура под названием «Химическое крыло», во главе которой стоит Абу Басыр Аль-Британни, выходец из связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1 группировки «Хуррас ад-Дин». Штаб-квартира «Химического крыла» находится в Идлибе и занимается планированием операций и координацией проведения постановочных съемок. Боевики «Тахрир аш-Шам» осуществляют вбросы в СМИ, которые потом тиражируются западными медиа.

Так, 19 мая террористы заявили о якобы применении сирийским правительством хлора в районе населенного пункта Кабана провинции Латакия. Об этом факте сразу же заговорили все мировые агентства и дипломаты западных стран. Но никаких доказательств представлено так и не было.

А в июне в социальных сетях появился видеоролик, найденный в смартфоне уничтоженного САА боевика. Предположительно, на видео снят отрывок постановочного фильма о «жертвах» химической атаки, который готовился при участии организации «Белые каски».

فيديو جديد لارهابيي الخوذ البيضاء الذراع الرسمي لفبركة فيديوهات الكيماوي التي تزعمها جبهة النصرة يظهرهم واضعين أكفان على عدة أشخاص تجهيزا لبث فيديو على أنهم قتلى مدنيون قتلوا أثناء قصف الطيران الحربي السوري وقد تم الحصول على الفيديو من أحد جوال احد الارهابيين الأسرى ???? pic.twitter.com/r1f34zpfiz — najlaa.alsaadee (@najlaaalsaadee) June 22, 2019

Поскольку «Белые каски», поставившие на конвейер производство фейковых материалов о «преступлениях сирийского режима», продолжают находиться на территории Сирии, а представители западных стран в ООН — ссылаться на сомнительные источники, в том числе, на ресурсы незаконных вооруженных формирований, можно не сомневаться, что инсценировки химических атак будут готовиться снова и снова.

С сожалением приходится констатировать, что эта подрывная деятельность поддерживается не только западными спецслужбами, но и, как показало расследование «группы Хендерсона», даже такими уважаемыми международными организациями, как ОЗХО.

При этом сделанного уже не вернуть обратно, и обнародование доклада «группы Хендерсона» уже не поможет исправить тот вред, который нанесла клевета ОЗХО, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Стоит начать с того, что новый доклад лишь подтвердил то, что Россия утверждала с самого начала — что все это фейк, что ничего и близко не было к тому, что они пытались изобразить, что это постановка британских спецслужб совместно с «Белыми касками», — подчеркнул Джабаров.

«Что касается опровержения — поезд уже ушел. Уже были введены санкции, уже привязали сюда «дело Скрипалей». А теперь они скажут — «ой, была ошибка», — возмутился сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей. — Я думаю, что тут просто лишний раз мир убедится, как в настоящее время решаются судьбы людские и судьбы целых государств. Хорошо, что правда нашла себе дорогу, и этот вопрос стоит обсуждать на всех площадках, и в ООН, и в Совете безопасности. Как они ни пытались изменить структуру ОЗХО, дать им особые права для расследований, — все-таки когда работают специалисты честно, без заказа специального, то они дают нормальные результаты».

После того, как уважаемая Организация по запрещению химоружия оказалась вовлечена в громкие антироссийские провокации, отношения к ней со стороны Москвы не может не измениться.

«Думаю, конечно, нам надо очень критически высказываться по подобным случаям, — заявил Джабаров. — В случае, не дай бог, подобных расследований в будущем — не забывать напоминать, как раньше фабриковались эти дела».

1 Организация запрещена на территории РФ.