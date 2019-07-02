Путин распорядился увеличить выплаты по уходу за детьми с 2020 года

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин распорядился с 1 января 2020 года увеличить размер выплат по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет. Этот указ, а также другие поручения, сделанные по итогам прямой линии, опубликованы на сайте Кремля.

«Установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума», — говорится в тексте документа.

Вопрос о повышении выплат был поднят во время прямой линии с Путиным, которая состоялась 20 июня. По словам президента, со следующего года выплаты на ребенка — примерно 10–11 тысяч рублей — будут распространены на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума. Путин уточнил, что это примерно 45 тысяч рублей.

Кроме того, выделило средства для помощи семьям с детьми погасить ипотеку. Речь идет о новом законе, по которому при рождении третьего и последующего ребенка семье будет выделяться из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение кредита.