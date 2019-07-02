Учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение на Украине

Харьков, 2 июля. Учебно-боевой самолет Л-39 военно-воздушных сил Украины потерпел крушение в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского национального университета воздушных сил Украины.

Инцидент произошел во время выполнения учебно-тренировочного полета. За штурвалом учебного самолета находился курсант третьего курса Харьковского национального университета воздушных сил Украины. Во время полета возникла нештатная ситуация, что привело к потере управления самолетом. Курсант проинформировал руководство, после чего было принято решение о катапультировании. Курсант успешно приземлился, после чего самостоятельно вышел на связь с руководством. На поиски курсанта была направлена специальная группа.

Учебный самолет упал в районе населенного пункта Староверовка, который расположен в Купянском районе Харьковской области. В результате инцидента жертв и пострадавших нет. В университете была сформирована специальная комиссия, которой предстоит установить причины аварии.