Володин сравнил работу форума «Развитие парламентаризма» и ПАСЕ

Москва, 2 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил работу международного форума «Развитие парламентаризма» и ПАСЕ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Формат и атмосфера на форуме позволяют обсуждать самые разные темы. Здесь могут встретиться оппоненты — и каждый будет говорить о своем, при этом никто не будет прерывать, как это было с нашей делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы», — заявил Володин.

При этом спикер нижней палаты парламента отметил, что участники российского форума не платят членские взносы.

«Каждый приезжает за свой счет, но при этом ни с кого не требуют взносов. Приехали — приняли участие, обсудили, свою повестку озвучили, отстояли, если она актуальна для всех, ее поддержали.

Нет финансирования аппарата, чем грешит Парламентская ассамблея Совета Европы, где взносы составляют десятки миллионов евро, где аппарат доминирует над депутатским корпусом», — добавил Володин.