Володин сравнил работу форума «Развитие парламентаризма» и ПАСЕ
Москва, 2 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил работу международного форума «Развитие парламентаризма» и ПАСЕ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Формат и атмосфера на форуме позволяют обсуждать самые разные темы. Здесь могут встретиться оппоненты — и каждый будет говорить о своем, при этом никто не будет прерывать, как это было с нашей делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы», — заявил Володин.
При этом спикер нижней палаты парламента отметил, что участники российского форума не платят членские взносы.
«Каждый приезжает за свой счет, но при этом ни с кого не требуют взносов. Приехали — приняли участие, обсудили, свою повестку озвучили, отстояли, если она актуальна для всех, ее поддержали.
Нет финансирования аппарата, чем грешит Парламентская ассамблея Совета Европы, где взносы составляют десятки миллионов евро, где аппарат доминирует над депутатским корпусом», — добавил Володин.
По словам председателя Госдумы, «российский подход более современен».
«Здесь никого не прерывают, никого не лишают права голоса, ни с кого не требуют средств. <…> Здесь воздуха больше. Поэтому сюда и едут. Эта площадка интересна для многих. Сюда приезжают и европейцы, и представители Азии, Африки», — заострил внимание присутствующих спикер нижней палаты парламента.
Володин также добавил, что в рамках форума обсуждаются актуальные проблемы и предлагаются конкретные решения.
«Мы считаем, что такой форум должен быть ежегодным, поэтому в планах проводить его и на следующий год», — уточнил председатель Госдумы.
Напомним, в Москве проходит инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году ожидается приезд на форум представителей из 132 государств.