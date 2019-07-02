Магрегор и Стэйтем опубликовали ролики для флешмоба Bottle Cap Challenge

Лос-Анджелес, 2 июля. В Сети набирает популярность новый флешмоб Bottle Cap Challenge. Участие в нем уже приняли голливудский актер Джейсон Стэйтем, ирландский боец Конор Макгрегор, чемпион UFC Макс Холлоуэй, певец Джон Майер и многие другие.

Суть нового флешмоба заключается в том, чтобы ногой открыть бутылку воды и снять этот трюк на видео. Ролик изначально был запущен в Сети для MMA-бойцов. Однако новое веяние быстро перекочевало в шоубиз, звезды которого приняли вызов и не побоялись повторить увиденное в Интернете. Представители смешанных единоборств по всему миру продолжают принимать и передавать вызовы.

Макгрегор на своей странице в Instagram мастерски справился с поставленной задачей. В подписи к видео он похвалил Стэйтэма, который блестяще выполнил все условия челленджа, а также передал вызов американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру.

Стэйтему в свою очередь вызов сделал музыкант Джона Майера. Артист, как и другие участники флешмоба, не растерялся и выполнил задание наилучшим образом.

Но особенно удивил зрителей в Сети ролик тренера по карате Сета Адамса. Он установил бутылку на голову тренировочного манекена и сбил не только крышку, но и бутылку, пишет «МИР24».

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