Нигерия ждет от России инвестиций в сельское хозяйство и бизнес

Москва, 2 июля. Представители парламентов африканских стран в эти дни принимают участие во втором международном форуме «Развитие парламентаризма» в Москве, инициированном Госдумой РФ. Для того чтобы они могли выступить и поделиться своими мнениями, внутри форума организована специальная конференция «Россия — Африка».

В перерывах между сессиями корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с самым молодым депутатом парламента Нигерии Дебо Огундойином.

«На этом форуме представлено множество стран из Азии, Африки, Европы, и у всех совершенно точно свои собственные вызовы, — считает депутат. — Но общая цель одна — объединиться в общих проблемных вопросах, чтобы принимать законы, которые помогут сделать жизни наших народов лучше. Здесь есть страны, уже прошедшие через определенный опыт, которого нет у нас, и им есть чем с нами поделиться».

По словам депутата Нигерии, его особенно интересуют законы, которые поддержат молодежь страны.

«У нас 60% всей популяции страны составляют молодые люди, — рассказал собеседник ФАН. — Нам важно развивать их бизнес-навыки, вовлекать в социальную работу».

Нигерия считает Россию важным игроком на глобальном рынке и надеется на предложения инвестиций, говорит Дебо.

«У нас самая развитая экономика из всех африканских стран, и нам будет на чем построить совместный бизнес. Мы ждем инвестиций в сельское хозяйство, в нефтепромышленность, в любой наш бизнес», — поделился депутат Нигерии.

Добавим, что в парламентской конференции принимают участие 38 африканских делегаций, в том числе 25 на уровне спикеров и 10 — на уровне вице-спикеров, всего около 300 парламентариев и еще 50 экспертов.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, комментируя итоги второго дня работы форума, назвала это беспрецедентным масштабом и заявила, что связи России и Африки выходят на новый этап.