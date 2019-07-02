«АвтоВАЗ» назвал причину приостановки производства

Тольятти, 2 июля. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей в Тольятти и Ижевске с 3 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «АвтоВАЗа».

В компании отметили, что простой связан со срывом поставки необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент». В «АвтоВАЗе» назвали срыв поставок неправомерным нарушением обязательств, взятых поставщиком по договору.

«АвтоВАЗ» делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства», — добавили в компании.

«АвтоВАЗ» сообщил о планах взыскать с поставщика, нарушившего сроки поставок, компенсацию убытков. В компании подчеркнули, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada. О возобновлении производства компания сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 1 июля поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta. Стоимость автомобилей выросла с начала июля на 5 тысяч рублей.