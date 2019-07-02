СК РФ возбудил дело после обстрела российских журналистов ВСУ в Донбассе

Москва, 2 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками российских журналистов, которые находились на территории Донецкой народной республики. Дело возбуждено по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По версии следствия, 2 июля военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины осуществили прицельный обстрел из тяжелой артиллерии по группе гражданских лиц, среди которых были журналисты. Инцидент произошел в поселке Александровка.

«В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе», — говорится в сообщении.

В СК РФ подчеркнули, что украинские военные, которые отдают подобные заведомо преступные приказы, систематически нарушают не только минские договоренности, но и нормы международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли группу российских, иностранных и местных журналистов из минометов. По словам российского репортера Георгия Медведева, который был одним из тех, кто попал под обстрел, снаряд разорвался буквально в 200 метрах от представителей прессы. Это была мина калибра 120 мм. Журналистам пришлось закончить работу и в спешке покинуть зону обстрела.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.