ФАН публикует видео с места атаки на нефтяные трубопроводы в Сирии

Дамаск, 4 июля. Разлив нефти, произошедший в результате террористической атаки на нефтепровод в устье нефти в Баниасе, попал на видео, которое оказалось в распоряжении специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что этот инцидент вызвал негативные последствия для морской среды, не так давно загрязненные воды достигли берегов города Джебла, расположенного напротив арабских городов короля Шейх Аль-Мохалех, Аль-Фахура, Эйдия и Сукас.

Ликвидация разлива нефти проходит в несколько этапов: специальная бригада удаляет загрязненные материалы, моет пляж и сбрасывает материал в глубокие траншеи, а затем приносит новые чистые материалы на пляж.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что группа неустановленных лиц вывела из строя пять нефтяных трубопроводов в водах Сирийской Арабской Республики. В результате специалисты-подводники сирийской нефтяной компании провели разведку для обнаружения утечки под водой. В результате были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов, уточнили в пресс-службе сирийского министерства нефти.

Представители министерства также сообщили, что в ближайшее время подача нефти в регионе будет проводится в штатном режиме. В будущем экспертам предстоит оценить размер ущерба, нанесенного злоумышленниками. Стоит отметить, что за время военного конфликта на территории сирийской республики подобная диверсия фиксируется впервые.