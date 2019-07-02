ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР

Донецк, 2 июля. Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР отметил, что украинские силовики на протяжении недели пытались спровоцировать военных ДНР открыть огонь в ответ на артиллерийские и минометные обстрелы ВСУ.

«Не добившись желаемого и, видимо, посчитав соблюдение нами минских договоренностей за слабость, попытались провести разведку боем на южном направлении», — сообщил Безсонов.

По словам Безсонова, украинские военные из 36-й бригады получили отпор и понесли потери — четверо погибли, шестеро пострадали.

Напомним, гражданская война на Украине идет с 2014 года. После государственного переворота в стране Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.