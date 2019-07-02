Российский бизнесмен арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд»

Париж, 2 июля. Некий российский металлургический магнат арендовал на свой юбилей знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».

Как пишет газета Parisien, российский бизнесмен отмечал свое 50-летие. Иностранец не только арендовал площадку «Форта Боярд», но и техническую команду шоу, в которую входят более 100 сотрудников.

Стоимость этого удовольствия не раскрывается, как и имя заказчика из России. Для юбиляра и гостей его дня рождения была составлена специальная программа из 30 испытаний.

«Форт Боярд» является популярным во всем мире приключенческим телешоу. Действие игры разворачиваются в Бискайском заливе, у берегов Приморской Шаранты, в форте «Баярд». Крепость была возведена примерно в середине XIX века.

Первый выпуск программы был показан на французском телеканале Antenne 2 летом 1990 года. Участники команды должны пройти испытания, за успех в каждом их которых они получают по ключу. Испытания требуют от игроков как физических, так и интеллектуальных усилий.

Ключи необходимы для допуска к следующему этапу телеигры: они открывают сокровищницу форта. Подсказки представляют собой различные слова. Соединив подсказки и подобрав к ним ассоциации, игроки могут определить ключевое слово.

В финале игры «Форт Боярд» команда собирается у ворот так называемой сокровищницы. Если главное слово было определено верно, то игроки получат доступ к золотым монетам.