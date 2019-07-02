Яшин подставил СМИ заказным рейтингом «Левада-центра»

Москва, 2 июля. СМИ выяснили, сколько денег тратит глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин на покупку «популярности». Речь идет о «сенсационном» опросе «Левада-центра», согласно результатам которого этот политик оказался якобы лидером среди других кандидатов на выборы в Мосгордуму в 45-м избирательном округе Москвы.

Ранее на сайте газеты «Ведомости» был опубликован материал с результатами этого опроса под громким заголовком «Илья Яшин лидирует среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу». Заметка с таким же названием появилась на сайте «Дождя». Однако данные, опубликованные на странице «Ведомостей», на самом деле говорят, что никаким лидером Яшин на самом деле не является. В приписке отмечается, что погрешность исследования «Левады», в котором приняли участие около 500 человек, составляет 6,6%.

Как передает Nation News, цена такого опроса составляет около 500 тысяч рублей. С учетом погрешности в 6,6% «лидерский» показатель Яшина, отмечает издание, может составить как 17%, так и 10,4%. А вот популярность Никиты Березина, который занял вторую строчку рейтинга, может оказаться на уровне 11,6%. Это означает, что исследование «Левады» не смогло выявить лидера.

Обычно в тех случаях, когда погрешность превышает разрыв между результатами, в прессе принято указывать, что у кандидатов — равные шансы. Однако «Ведомости» и «Дождь» допустили грубое увеличение, называя Яшина «лидером». По информации Nation News, причины этого могут крыться, во-первых, в давней дружбе между редакцией «Ведомостей» и оппозиционером. Во-вторых, закрытые источники СМИ ранее сообщали, что Яшин покупает себе заказные статьи на портале «Дождя» за 250 тысяч рублей.

Более того, он, фактически, подставил издания, которые опубликовали результаты опроса «Левада-центра». Проверкой информации из этого рейтинга никто не занялся, из чего следует, что любой оппозиционный кандидат за деньги может стать «лидером среди кандидатов» в Мосгордуму.

При этом, отмечает издание, эта история не просто пиар кандидата перед выборами в Мосгордуму. Заказные статьи и результаты опроса «Левада-центра» могут быть использованы для давления на власти Москвы.

«Хватит ли мэрии наглости снять меня при таких раскладах?» — пишет Илья Яшин в Twitter.

По такой логике, теперь его, как «лидера», должны допустить в любом случае, даже если он не сможет собрать необходимое число подписей. При этом факты свидетельствуют именно о том, что собрать он их на самом деле не сможет.

Ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых обнаружил квартиру, в которой предположительно подделывали подписи избирателей в поддержку Яшина и Гудкова. А до этого полиция задержала несколько человек по подозрению в фальсификации подписных листов в поддержку юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь. Она выдвигается на выборы в Мосгордуму по 43-му округу.