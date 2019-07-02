Бывший владелец «Спартака» положительно оценил продажу Зе Луиша

Москва, 2 июля. Бывший президент и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей высоко оценил продажу форварда красно-белых Зе Луиша.

«Отлично оцениваю. Если не ошибаюсь, Зе Луиш переходил в «Спартак» за сумму в районе 6 млн евро. Так что клуб получил спортивный результат и смог даже заработать. Да, у него были спады, но он принес много пользы клубу и не отпустить его было бы большой ошибкой. А так «Спартак» поступил правильно: когда хорошо, тогда хорошо», — заявил менеджер.

Ранее «Спартак» объявил о продаже Зе Луиша в «Порту». Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Нападающий провел в московском клубе 109 матчей, залил 35 голов и 25 раз ассистировал партнерам.

После того, как одноклубники устроили спортсмену «почетный коридор», футболист не смог сдержать слез. Отмечается, что «Спартак» проводит предсезонный сбор в Австрии.

Напомним, в составе московского клуба Зе Луиш выступал с 2015 года. За это время он успел стать чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Зе Луиш также является форвардом сборной Кабо-Верде. До карьеры в «Спартаке» он выступал в португальских «Брага» и «Жил Висенте».