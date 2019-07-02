Депутат Эфиопии рассказал, что мечтает укрепить отношения между странами и пожать руку Путину

Москва, 2 июля. На втором международном форуме «Развитие парламентаризма» в Москве, инициированном Госдумой РФ, проходит также конференция «Россия — Африка». В перерывах между дискуссиями о развитии отношений России и Эфиопии Федеральному агентству новостей рассказал спикер национального парламента Тагессе Чаффо Далло.

«Дипломатические отношения между нашими странами длятся уже 120 лет. Во время итало-эфиопской войны ваша страна очень помогла нам, у нас до сих пор работает российский госпиталь, — напомнил спикер парламента Эфиопии. — У нас и сейчас очень хорошие, дружеские отношения, мы сотрудничаем в политике, технологиях, обучении. Например, в России учится 24 тыс. наших студентов. Здесь, на форуме, мы хотим укрепить парламентские взаимоотношения».

По словам собеседника ФАН, российские законы в их оригинальном виде не подойдут эфиопской системе парламентаризма, но могут ее вдохновить.

«У нас свое будущее, свое общество, свои культура и политика, наше развитие идет совсем по-другому, — сказал Тагессе. — Но нам интересен ваш опыт выстраивания отношений между депутатским корпусом и министерствами, опыт взаимодействия между разными структурами власти их взаимного контроля».

Как рассказал ФАН спикер национального парламента Эфиопии, его делегации особенно интересны темы антитеррористических законов, противодействия киберпреступности и гуманитарная тема на втором международном форуме «Развитие парламентаризма».

Тагессе также признался, что мечтает пожать руку президенту России: в среду, 3 июля, Владимир Путин выступит перед участниками форума.

Добавим, что в рамках форума спикер парламента Эфиопии встретился со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.