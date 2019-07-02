МИД РФ выразил озабоченность из-за ударов Израиля по Сирии

Москва, 2 июля. Министерство иностранных дел РФ выразило озабоченность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке в связи с авиаударами Израиля по территории Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу региональной дестабилизации, в условиях которой не могут быть надежно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в ночь на понедельник шесть истребителей ВВС Израиля нанесли удары по территории САР со стороны Ливана. Захарова подчеркнула, что часть ракет была перехвачена сирийскими ПВО.

Израильская авиация нанесла удары по жилым районам в пригородах Хомса и городу Сахная под Дамаском. В результате атаки Израиля погибли 16 человек, в том числе грудной ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 21 человек. В Москве отметили, что атака Израиля в понедельник стала самой масштабной с мая 2018 года.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей поделился видео последствий атаки израильской авиации. Как ранее отмечало ФАН, самая масштабная атака в текущем году произошла спустя менее чем неделю после трехсторонней встречи по безопасности в Израиле, в которой от РФ принимал участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, а от США — советник президента Трампа по безопасности Джон Болтон. Это в очередной раз подтверждает, что Израиль готов на все, чтобы изгнать из Сирии иранские силы.

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в комментарии ФАН отметил, что массированный удар «по итогам» встречи по безопасности в Тель-Авиве — целенаправленная попытка взбаламутить ситуацию и оценить, какой будет реакция России.