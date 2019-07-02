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Экономика

Xiaomi официально представила смартфон Mi CC9 и его бюджетный вариант

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Xiaomi официально представила смартфон Mi CC9 и его бюджетный вариант

Пекин, 2 июля. Китайская компания Xiaomi официально представила бюджетную версию смартфона Mi CC9.

Гаджет будет иметь 6,3-дюймовый экран с разрешением Full HD+, тройную основную камеру и селфи-камеру, аккумулятор емкостью 4030 мАч с возможностью быстрой зарядки, а также процессор Snapdragon 710 SoC. Быстродействие устройства также обеспечит 6 ГБ оперативной памяти. Объем флеш-памяти составит 128 ГБ.

Кроме того, Xiaomi выпустит бюджетную версию все того же телефона — Mi CC9e. У нее будет чуть меньше экран (6 дюймов с разрешением HD+) и чуть слабее процессор (Snapdragon 665). Впрочем и цена будет заметно ниже.

Если стоимость базовой версии составляет 260 долларов (16,5 тыс. рублей), то Mi CC9e обойдется всего в 188 долларов (11,9 тыс. рублей). Оба смартфона будут представлены тремя цветами — черным, белым и синим.

Ранее сообщалось, что россияне в апреле-июне потратили на смартфоны 104 млрд рублей. Причем наибольшим спросом пользуются модели дорогого сегмента, которые стоят более 50 тыс. рублей. По словам специалистов, если смотреть динамику в годовых показателях, то продажи телефонов данной категории выросли на 38% в количественном и на 43% в денежном выражении.

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Автор: Антон Соколов
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