Донбасс сегодня: Киев применил 152-мм артиллерию, в ДНР тяжело ранен человек, ВСУ несут потери

Донбасс, 2 июля. В ДНР тяжело ранен мирный житель. Западные журналисты снимают постановочные сюжеты на линии фронта. Украинский военный подорвался при минировании местности. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка в зоне гражданского конфликта

Представительства республик Донбасса в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) во вторник проинформировали о сорока обстрелах вооруженными силами Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ЛНР зафиксировано пять обстрелов по четырем поселкам, в ДНР — 35 обстрелов по 12 городам и селам.

При обстрелах военнослужащие украинской армии использовали гаубицы калибром 152 мм, минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По территории республик было выпущено более 550 боеприпасов. Попаданиям снарядов в ДНР подверглось три жилых дома, из которых один сгорел. Повреждены несколько хозяйственных построек и линии электропередач.

Во вторник в 4.55 утра вооруженные формирования Киева открыли минометный огонь из Марьинки в сторону западной окраины Донецка, где осколочное ранение получил мужчина 1982 года рождения. Как рассказали в СЦКК, для спасения раненого медики проводили операцию четыре часа подряд. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Генпрокуратура ДНР расследует уголовные дела по обстрелам ВСУ

В понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры ДНР выступила с заявлением, что за период с 24 июня по 1 июля из-за обстрелов территории республики возбуждены уголовные дела и расследуются 33 эпизода последствий таких обстрелов.

Как сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь генпрокуратуры ДНР Ольга Черногор, дела открыты в отношении шести командиров ВСУ по 229-й статье уголовного кодекса республики — «совершение террористического акта».

В ходе продолжающихся минометных обстрелов был ранен мужчина, повреждена кровля школы, дома престарелых, а также 23 дома, пять квартир и несколько хозяйственных построек во дворах мирных жителей. Эти последствия стали основанием для возбуждения новых уголовных дел в отношении командиров украинских передовых частей, которые отдавали приказы на обстрелы мирных городов и поселков Донбасса.

Украинские и зарубежные журналисты снимают заказные видеорепортажи

О создании представителями СМИ ложных информационных поводов сообщают представители оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных республик. С 18 июня по всей линии разграничения в зоне Операции объединенных сил (ООС) замечены представители украинских новостных телеканалов и иностранные журналисты из Германии, Франции и Австралии.

Отснятые и написанные ими сюжеты и статьи рассказывают, что защитники республик якобы проводят регулярные обстрелы территории, подконтрольной украинскому правительству. Цель таких репортажей с линии фронта показать, что мирное сосуществование невозможно в условиях войны. Отметим, активизация военных действий с провоцированием военнослужащих ЛНР и ДНР на ответную стрельбу происходит всегда в преддверии заседания контактной группы в Минске.

Подобного рода действия, как утверждают официальные представители оборонных ведомств республик, совершаются по указанию командования ООС, поддерживающего стратегии — любой ценой не допустить окончания войны в Донбассе.

В ЛНР сбили беспилотник, солдат ВСУ подорвался на взрывном устройстве

Как мы уже писали, силами народной милиции ЛНР сбит беспилотный летательный аппарат, с помощью которого украинское командование пыталось сбросить пропагандистские листовки. Об этом сообщал пресс-офицер армейского корпуса ЛНР Иван Филипоненко. Таким образом, командование ООС, видимо, проводит информационную войну, которую обещал начать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее военное ведомство ЛНР сообщало о минировании передовой линии фронта в Луганской области военнослужащими ВСУ в гражданской одежде. Работа «под прикрытием» уже принесла свои печальные результаты. Вблизи поселка Новозвановка на своем взрывном устройстве подорвался украинский боец из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Погибший пополнил ряды бессмысленных потерь украинской армии.