СК РФ проводит проверку по факту гибели моряков-подводников

Москва, 2 июля. Следственный комитет России начал проверку после гибели 14 моряков-подводников на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По факту гибели моряков-подводников... проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении СК РФ.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Во вторник Минобороны России сообщило, что на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ произошел пожар. В результате трагедии, которая случилась в понедельник, погибли 14 моряков-подводников. Уже начато расследование происшествия, им руководит главнокомандующий ВМФ.