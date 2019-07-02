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СК РФ проводит проверку по факту гибели моряков-подводников

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СК РФ проводит проверку по факту гибели моряков-подводников

Москва, 2 июля. Следственный комитет России начал проверку после гибели 14 моряков-подводников на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ. Об этом говорится на сайте ведомства. 

«По факту гибели моряков-подводников... проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении СК РФ.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 

Во вторник Минобороны России сообщило, что на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ произошел пожар. В результате трагедии, которая случилась в понедельник, погибли 14 моряков-подводников. Уже начато расследование происшествия, им руководит главнокомандующий ВМФ.

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Автор: Сергей Петров
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