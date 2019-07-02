Проверка боеготовности С-400 и «Панцирь-С» в Крыму отрезвит НАТО и Украину

Проверка боевой готовности комплексов С-400 и «Панцирь-С» в Крыму должна отрезвить НАТО и Украину. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Проверка С-400 и «Панцирь-С»

Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С». Об этом рассказал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, совершили марш на полигон в рамках проверки боевой готовности. Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению», — сообщил Астафьев.

Сообщается, что на марше расчетами ЗРПК «Панцирь-С» было обеспечено прикрытие с воздуха ЗРК С-400 «Триумф». Более того, в ходе практической части расчеты С-400 смогли совершить марш в назначенный район, выполнив развертывание ЗРК в боевое положение.

В условиях непростой обстановки

Как отметил Сергей Простаков, проверка боеготовности российских сил ПВО в Крыму проходят в непростой оперативной и стратегической обстановке. В районе Донбасса, где идет гражданская война, активизировались обстрелы со стороны украинских формирований, что явно направлено на эскалацию конфликта у границ России. А в Черном море проходят совместные учения НАТО и Украины Sea Breeze 2019, которые традиционно направлены против нашей страны.

«В таких условиях, когда внешние угрозы напоминают о себе, российская армия показывает готовность к самым неприятным неожиданностям. На фоне некоторого оживления переговорного процесса в минском формате после смены президента на Украине возможны различные провокации с целью окончательно превратить донбасский конфликт в перманентную опасность для России. При этом поддерживать такое состояние призваны, в первую очередь, силы НАТО, которые уже несколько лет прочно обосновываются на Украине», — пояснил Сергей Простаков.

Как отметил военный эксперт, враждебность Североатлантического альянса проявляется не только в его заявлениях, но и в активности у границ России. Sea Breeze 2019 — лишь одно из целой череды учений НАТО, которые проводятся непосредственно у российской границы с явно антироссийскими легендами и содержанием.

«Поэтому единственное, что может отрезвить руководство альянса — это демонстрация возможностей российской армии по защите территории и национальных интересов. Силы ПВО — важнейший компонент в противостоянии с Западом. Поэтому проверка их боеготовности в Крыму является не только обычной армейской рутиной, но и естественной реакцией на непрекращающиеся агрессивные действия НАТО у границ России», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, в Госдуме предупредили Польшу о последствиях размещения американских войск.