Сирия, 2 июля. В Латакии ВВС Сирии атакуют укрепления боевиков, в Хаме уничтожена штаб-квартира «Тахрир аш-Шам». В Ракке неизвестными убит лидер племени, сотрудничавший с курдским ополчением и международной коалицией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удары по расположениям радикалов в Латакии и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивается ударами с боевиками в Латакии и Хаме, в Дейр-эз-Зоре задержала несколько человек по подозрению в содействии боевикам ИГИЛ1.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: несет потери в боях с САА в «Большом Идлибе» и лишилась штаб-квартиры в Хаме.

Международная коалиция: патрулирует воздушное пространство на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

В Латакии ВВС Сирии поддержали наступление сирийской армии с воздуха и снова атаковали расположения джихадистов «Тахрир аш-Шам» у города Кабана и в прилегающих горных районах, где армии не удалось развить наступление на склонах, как передает новостной портал Masar Press Net. Сегодня днем боевики союзной «Тахрир аш-Шам» группировки «Фронт национального освобождения» заставили отряды правительственных сил отойти к исходным позициям

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи с участившимися случаями нападения ИГИЛ в пустыне на западе провинции, Сирийская арабская армия (САА) провела рейд в деревне Аль-Курия, где арестовала несколько человек, подозреваемых в пособничестве боевикам «Исламского государства»1, сообщил портал Deir Ezzor 24.

По данным Twitter-канала Euphrates Post, над восточной частью провинции были замечены самолеты международной коалиции, проводящие разведку.

Провинция Идлиб

Авиаудары по складам и укреплениям джихадистов были нанесены ВВС Сирии в районе поселка Джебла на юге провинции, о чем сообщил новостной портал Masar Press Net. Информация о том, удалось ли поразить опорные пункты боевиков пока уточняется.

По данным агентства Al Manar, «Хайят Тахрир аш-Шам» понесла тяжелые потери в ходе боестолкновений на границах провинция Идлиб и Хама у поселков у Аль-Хавиз, Заяра и Телль-Васат и города Маарет ан-Нуман. Боевики были отрезаны от своих путей снабжения и лишились ряда укреплений.У Аль-Файры была унитожена штаб-квартира радикалов.

Провинция Ракка

Убейд Халил аль-Хасан - глава клана Аль-Буасаф, сотрудничавший с курдским ополчением в провинции и международной коалицией, был убит неизвестными в своем доме в поселке Телль-Абьяд, как сообщил новостной источник в сети Twitter Bosni 94. Неизвестно, кем было совершено покушение, так как ни одна группировка не заявила о своей причастности. Главу могли устранить как недовольные курдской политикой за пособничество SDF, так и группировки, заинтересованные в том, чтобы рассорить курдские отряды с местными племенами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)