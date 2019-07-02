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Главные новости 2 июля

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Главные новости 2 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 2 июля.

Московский планетарий сообщает, что жители Западного полушария Земли смогут увидеть полное затмение Солнца 2 июля. Стало известно, откуда будет видно солнечное затмение.

Собаки насмерть загрызли сторожа «Дальэлектромонтажа» в столице Приморского края. Собаки насмерть загрызли сторожа во Владивостоке.

Шестеро детей пострадали в результате взрыва на детской площадке в Днепропетровской области Украины. Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром.

Восемнадцать человек получили различные ранения и травмы в результате наезда автомобиля на толпу людей на западе Колумбии. Автомобиль протаранил толпу людей в Колумбии, есть пострадавшие.

Известная певица Лайма Вайкуле не встретила свою коллегу и подругу Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. Вайкуле отказалась встречать Пугачеву в Риге после выходки Примадонны, пишут СМИ.

Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки программы «На самом деле» Дмитрия Шепелева, не явившись в студию, сообщает «Собеседник». Алибасов сорвал эфир на Первом канале, пишут СМИ.

Во вторник жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение. Астрологи рассказали, чего стоит бояться в период солнечного затмения.

Соединенные Штаты будут оказывать сопротивление России в ее попытках снизить роль доллара в мировой финансовой системе. Американский эксперт рассказал, как США реагируют на попытку России отказаться от доллара.

Маргарита Грачева, которая осталась без кистей обеих рук из-за мужа-тирана, устроила откровенную фотосессию. Изувеченная мужем-тираном Грачева устроила откровенную фотосессию.

Бари Алибасов рассказал, как прошли съемки ток-шоу «На самом деле» на Первом канале, в срыве которых его обвинили. Алибасов ответил на новые обвинения и пообещал подать в суд на шоу Шепелева.

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Автор: Сергей Петров
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