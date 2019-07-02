В Совбезе РФ предупредили о подготовке НАТО «цветных революций» в странах ОДКБ

Москва, 2 июля. НАТО собирается провоцировать «цветные революции» в ряде стран Организации Договора о коллективной безопасности, а также стремится посеять раздор между союзниками РФ по организации, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

«Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования «цветных революций», - сообщил он.

Нургалиев подчеркнул, что сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую.

«Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по Организации», — добавил он в интервью «Российской газете».

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в 2017 году заверил, что Москва не допустит так называемых «цветных революций» ни в России, ни в других союзнических странах ОДКБ.

Об угрозе «цветных революций» пожаловались главы других стран Организации. В частности, на западные технологии по их производству сообщил занимавшийся тогда пост президента Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев также указала на продолжающиеся попытки Запада «навязать другим странам какие-то свои порядки», <…> а это приводит к ситуации, которую мы видим сегодня в Сирии, Ираке и Ливии».