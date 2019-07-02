Россияне будут летать на Мальдивы без виз

Москва, 2 июля. Правительства России и Мальдивской Республики подписали соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве заявили, что граждане двух стран с заграничными, дипломатическими и служебными паспортами смогут въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию иностранного государства. При этом срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней, а граждане другой страны не имеют права проживать постоянно, работать или учиться без дополнительных документов.

Ранее стало известно, что Россия за последние 10 лет увеличила вдвое число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы. Аналитики составили индекс паспортов, которые отражают изменения в безвизовом режиме государств к началу третьего квартала текущего года. Россия занимает в списке 51 место. На данный момент гражданам РФ открыт безвизовый въезд в 116 стран, а 10 лет назад число таких стран составляло всего 60.