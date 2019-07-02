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В Луганске прошла акция памяти погибших при авиаударе ВСУ по Старой Кондрашовке

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В Луганске прошла акция памяти погибших в результате авиаудара ВСУ по Старой Кондрашовке

Луганск, 2 июля. Акция памяти погибших в результате авиаудара киевских силовиков по Старой Кондрашовке Станично-Луганского района состоялась в Луганске в Детском парке им. Щорса возле памятного знака «Погибшим детям Луганщины».

Почтить память погибших мирных жителей в пятую годовщину трагедии пришли активисты общественных организаций, представители специальной комиссии при главе ЛНР по сбору и фиксации военных преступлений военно-политического режима Украины против населения ЛНР, казаки Луганского округа донских казаков Всевеликого войска Донского и жители республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Член правления общественной организации «Мемориал», участник специальной комиссии при главе ЛНР по сбору и фиксации военных преступлений военно-политического режима Украины против населения ЛНР Сергей Белов напомнил, что в этот день 2 июля ровно пять лет назад в результате двух авиаударов по Станице Луганской и станции Кондрашевской погибли 12 мирных жителей Луганщины, среди которых — пятилетний мальчик Иван Ермилов.

«Часть людей погибла на месте, часть не смогли спасти в больницах. Это было кошмарное зрелище, и до сих пор в Интернете мы можем увидеть страшные кадры тех дней, когда небо буквально было затянуто дымом пожарищ, когда люди не знали, как спасать, как собирать останки своих родственников с огородов.

В Луганске прошла акция памяти погибших в результате авиаудара ВСУ по Старой Кондрашовке

Естественно, никто не ожидал, что государство, которое еще совсем недавно заявляло о некоей демократической направленности, готовности к диалогу, нанесет подобный удар», — рассказал Белов.

Он отметил, что по сей день Украина продолжает скрывать факты по данной трагедии и «должного расследования не происходит».

«Сегодня, вспоминая погибших, мы в очередной раз призываем все международные правозащитные организации и те, которые еще на Украине должны были защищать права граждан, расследовать данные случаи. Мы призываем довести до справедливого наказания тех, кто отдавал приказы и кто исполнял эти приказы», — заявил Белов.

В Луганске прошла акция памяти погибших в результате авиаудара ВСУ по Старой Кондрашовке

Активист «Патриотической ассоциации Донбасса» Левон Акопджанян отметил, что война изменила каждого жителя республики.

«Пока мы помним свое прошлое, мы имеем право на безопасное будущее, — сказал активист. — Эти акции мы проводим именно для того, чтобы наше подрастающее поколение, наши дети в будущем помнили это и не повторяли таких ошибок, которые делают ребята на той стороне».

Настоятель Свято-Успенского храма поселка Успенка Лутугинского района протоиерей Андрей Царан в 2014 году был клириком одного из станично-луганских храмов. Он с ужасом вспоминает тот день пятилетней давности и называет его самым трагическим днем в своей жизни.

«Великая Отечественная война очень большой урон принесла. А эта война — братоубийственная. Какая война может быть — это геноцид, это уничтожение. Вот какая война, — рассказал священник. — Дорогие, почему у нас весь мир всполошился, весь мир бунтует? Да потому что вера исчезла. Мы потеряли ценность человеческую, духовную ценность потеряли.

В Луганске прошла акция памяти погибших в результате авиаудара ВСУ по Старой Кондрашовке

Помните, что если мы хотим счастья, если мы хотим здоровья, если мы хотим, чтобы дети жили в мире, взаимности, любви, — молиться надо. В Евангелии сказано — проси, и дастся. В Деснице Господней все, только проси — и дастся. Будем, дорогие мои, просить, чтобы Господь смилостивился над нами и пожалел всех нас, а особенно детей».

Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания память жертв украинской агрессии в Донбассе и возложили цветы к памятному знаку «Погибшим детям Луганщины».

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Автор: Светлана Бондарь
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