В Луганске прошла акция памяти погибших при авиаударе ВСУ по Старой Кондрашовке

Луганск, 2 июля. Акция памяти погибших в результате авиаудара киевских силовиков по Старой Кондрашовке Станично-Луганского района состоялась в Луганске в Детском парке им. Щорса возле памятного знака «Погибшим детям Луганщины».

Почтить память погибших мирных жителей в пятую годовщину трагедии пришли активисты общественных организаций, представители специальной комиссии при главе ЛНР по сбору и фиксации военных преступлений военно-политического режима Украины против населения ЛНР, казаки Луганского округа донских казаков Всевеликого войска Донского и жители республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Член правления общественной организации «Мемориал», участник специальной комиссии при главе ЛНР по сбору и фиксации военных преступлений военно-политического режима Украины против населения ЛНР Сергей Белов напомнил, что в этот день 2 июля ровно пять лет назад в результате двух авиаударов по Станице Луганской и станции Кондрашевской погибли 12 мирных жителей Луганщины, среди которых — пятилетний мальчик Иван Ермилов.

«Часть людей погибла на месте, часть не смогли спасти в больницах. Это было кошмарное зрелище, и до сих пор в Интернете мы можем увидеть страшные кадры тех дней, когда небо буквально было затянуто дымом пожарищ, когда люди не знали, как спасать, как собирать останки своих родственников с огородов.

Естественно, никто не ожидал, что государство, которое еще совсем недавно заявляло о некоей демократической направленности, готовности к диалогу, нанесет подобный удар», — рассказал Белов.

Он отметил, что по сей день Украина продолжает скрывать факты по данной трагедии и «должного расследования не происходит».

«Сегодня, вспоминая погибших, мы в очередной раз призываем все международные правозащитные организации и те, которые еще на Украине должны были защищать права граждан, расследовать данные случаи. Мы призываем довести до справедливого наказания тех, кто отдавал приказы и кто исполнял эти приказы», — заявил Белов.

Активист «Патриотической ассоциации Донбасса» Левон Акопджанян отметил, что война изменила каждого жителя республики.

«Пока мы помним свое прошлое, мы имеем право на безопасное будущее, — сказал активист. — Эти акции мы проводим именно для того, чтобы наше подрастающее поколение, наши дети в будущем помнили это и не повторяли таких ошибок, которые делают ребята на той стороне».

Настоятель Свято-Успенского храма поселка Успенка Лутугинского района протоиерей Андрей Царан в 2014 году был клириком одного из станично-луганских храмов. Он с ужасом вспоминает тот день пятилетней давности и называет его самым трагическим днем в своей жизни.

«Великая Отечественная война очень большой урон принесла. А эта война — братоубийственная. Какая война может быть — это геноцид, это уничтожение. Вот какая война, — рассказал священник. — Дорогие, почему у нас весь мир всполошился, весь мир бунтует? Да потому что вера исчезла. Мы потеряли ценность человеческую, духовную ценность потеряли.

Помните, что если мы хотим счастья, если мы хотим здоровья, если мы хотим, чтобы дети жили в мире, взаимности, любви, — молиться надо. В Евангелии сказано — проси, и дастся. В Деснице Господней все, только проси — и дастся. Будем, дорогие мои, просить, чтобы Господь смилостивился над нами и пожалел всех нас, а особенно детей».

Участники траурного мероприятия почтили минутой молчания память жертв украинской агрессии в Донбассе и возложили цветы к памятному знаку «Погибшим детям Луганщины».