Иностранцы едут на отдых в Крым вопреки санкциям

Симферополь, 2 июля. Проводить свой отпуск на российском полуострове любят не только наши соотечественники, но и туристы из других стран. Несмотря на санкции правительства, путь в Крым открыт практически всем желающим посетить полуостров иностранцам.

На пресс-конференции Алексей Черняк, глава парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму, рассказал, что многие туроператоры продают путевки в Крым иностранным гражданам в обход закона о санкциях. Чаще всего Крым посещают отдыхающие из Украины, причем их количество растет с каждым годом.

«Для граждан Украины Крым остается самым известным, популярным и самым реальным местом отдыха. Причем за эти годы ни одного конфликта ни разу не было, ни одной жалобы от граждан Украины мы не получили, что кто-то отнесся к ним предвзято. Понятно, что в этом смысле провальными были 2014 и 2015 годы: националистические батальоны бандитов, которые стояли на той стороне, творили там что хотели», – приводит ForPost слова Алексея Чернякова.

Также оказалось, что отдых в Крыму набирает популярность среди туристов США и Великобритании. Однако лидером поездок на российский полуостров среди развитых стран остается Германия, откуда туристы приезжают на полуостров в течение всего года. Отдыхающие из Китая также предпочитают Крым другим направлениям.

По информации парламентария, Крым успели посетить туристы с пяти континентов и из 144 стран. Отмечается, что и туристический поток вырос на 76% с марта 2014 года.