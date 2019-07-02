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Представители Facebook сообщили, что в «опасных» посылках не было зарина

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Представители Facebook сообщили, что в «опасных» посылках не было зарина

Вашингтон, 2 июля. Посылка якобы с зарином, обнаруженная в почтовом отделении Facebook в США, на самом деле не содержала никаких опасных веществ. Это стало известно по итогам тестов в лаборатории, заявили представитель IT-корпорации Энтони Хэррисон.

По его словам, в настоящее время допуск людей в здание почтового отделения в Менло-Парке в Калифорнии возобновлен, пишет РИА Новости.

О том, что в отделение поступила опасная посылка, сообщили накануне местные СМИ со ссылкой на работавших на месте сотрудников пожарной службы. Пожарные рассказали журналистам, что в посылке мог быть зарин, и от него якобы уже пострадали два человека. Их доставили в больницу, но признаков отравления врачи не выявили. Позже появились сообщения, что они уже чувствуют себя хорошо, пишет News.ru.

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Автор: Сергей Петров
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