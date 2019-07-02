В Крыму нашли любовное письмо, пролежавшее в бутылке 35 лет 

Севастополь, 2 июля. Письмо, пролежавшее в бутылке 35 лет, обнаружил в Крыму художник по металлу Александр Руденко во время сбора природных материалов для своих работ.

По словам художника, письмо лежало за камнем в стеклянной капсуле на месте, где в советское время была старая туристическая тропа. Также кроме письма в капсуле от советской фотопленки внутри лежала фотография девушки. Исходя из указанной в письме дате — 12 июля 1984 года — письмо пролежало в бутылке 35 лет.

Автором письма оказался некий Сергей Демин, проживающий в Омске. Согласно содержанию письма, молодой человек зимой 1984 года перенес сложную операцию на сердце, исход которой должен был определить его судьбу. Девушкой на фотографии оказалась Наталья Воловикова, студентка Омского педагогического института. Демин был в нее влюблен, пишет ForPost.

Художник настолько вдохновился находкой, что решил разыскать автора письма. Единственное, чего он опасался — трагического исхода операции Демина, ведь за письмом автор так и не вернулся. Серьезно занявшись поисками Демина, Руденко обратился в программу «Жди меня», но результатов это не принесло.

Однако он не опустил руки и призвал на помощь свою знакомую художницу Александру Чебышеву. Она опубликовала фото письма в соцсетях. Именно это помогло художнику отыскать Сергея Демина. Выяснилось, что Сергей Владимирович жив и здоров. За это время он стал успешным ученым.